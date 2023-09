Terremoto in Marocco: oltre 2.900 morti e corsa alle zone isolate

Di Euronews

Ormai oltre 2.900 le vittime del terremoto in Marocco. Corsa contro il tempo dei soccorritori, ma si fatica a raggiungere le zone isolate. L'appello dei residenti: "Siamo abbandonati"

Terremoto in Marocco: oltre 2.900 i morti e quasi altrettanti i feriti

Continua la corsa di volontari e soccorritori, in Marocco, per estrarre nuovi sopravvissuti dalle macerie. Con il passare del tempo, le speranze però diminuiscono e il bilancio continua ad aggravarsi: ormai circa 2900 i morti e quasi altrettanti i feriti, secondo le stime diffuse nella serata di lunedì dal Ministero degli interni. Difficile tuttavia l'accesso a molte delle zone dell'Alto Atlante, più prossime all'epicentro e più colpite dal sisma. Nel villaggio di Imoulas, chi è sopravvissuto ai crolli dice di sentirsi abbandonato.

Case in pietra e povertà: il dramma delle zone più colpite dal sisma

A peggiorare situazione e fare del sisma il più grave negli ultimi 60 anni della storia del Marocco, il fatto che quelle più colpite siano zone estremamente povere: case spesso costruite con terra e pietre, venute giù come castelli di carta, a un'ora in cui, per di più, la maggior parte dei residenti era già al letto e non ha potuto fuggire.

Polemica sugli aiuti internazionali. Rabat: "Disorganizzazione controproducente"

In piena polemica sulla stretta del Marocco agli aiuti internazionali, la Spagna ha intanto inviato nuove squadre in supporto di quelle già arrivate negli scorsi giorni. Al gelo con la Francia, che ha comunque offerto un supporto economico, Rabat è intanto tornata a replicare giustificandosi e dicendo di voler evitare "una controproducente mancanza di coordinazione internazionale".