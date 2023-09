BULENT KILIC/AFP or licensors

Il terremoto in marocco - Diritti d'autore BULENT KILIC/AFP or licensors

Il terremoto in marocco - Diritti d'autore BULENT KILIC/AFP or licensors

Di Euronews

I soccorsi continuano a scavare alla ricerca di superstiti ma le speranze diminuiscono con il passare del tempo. Rabat è stata criticata per aver accettato solo le offerte di aiuto di quattro Paesi. A Marrakech centinaia di persone dormono per strada per paura che la terra torni a tremare