Dietro le quinte del Trofeo Hassan II, il torneo di golf più famoso del Marocco

In questo episodio di Spotlight andiamo dietro le quinte del Royal Golf Dar Es Salam in previsione dell'imminente Trofeo Hassan II e della Coppa Lalla Meryem, due degli eventi golfistici più prestigiosi in Marocco, che si terranno dal 19 al 24 febbraio 2024.

Il torneo Hassan II è noto per ospitare i titoli maschili e femminili, rispettivamente come parte del PGA Champions Tour e del Ladies European Tour. Questo episodio segue quattro personalità della scena golfistica marocchina, tra cui la star del golf Maha Haddioui, che parla dei progressi del golf femminile in Marocco e di cosa significa per lei il campo di Dar Es Salam. Insieme a Haddioui ci sono il fotografo ufficiale Karim Tibari e la direttrice della Scuola di Architettura di Rabat Imane Bennani per discutere della bellezza fotogenica di Rabat da prospettive culturali e storiche, all'interno del centro storico e dei monumenti circostanti. Il greenkeeper Khammar Rahhioui condivide anche le sue conoscenze sulla manutenzione dei tre campi del Royal Golf Dar Es Salam, con informazioni sulla ricca bellezza naturale e sulla fauna selvatica della zona, che fanno da sfondo al torneo di golf più famoso del Marocco.