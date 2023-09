Di Euronews

A Estoril, per due giorni leader mondiali, attivisti e artisti discuteranno soluzioni possibili epr le sfide globali. Persone, Pianeta, Pace e nuove Politiche i temi al centro della conferenza

In Portogallo, la Conferenza di Estoril si propone di riportare la persona al centro del mondo. L'evento di due giorni cominciato oggi riunisce profili diversi chiamati a trovare soluzioni per le sfide globali.

Ex capi di stato, premi Nobel, attivisti ambientali e artisti, la missione della conferenza è contrastare la disinformazione, condividere le conoscenze e plasmare il discorso pubblico a livello internazionale.

Ponendo l'accento su Persone, Pianeta, Pace e nuove Politiche, la conferenza simula gli obiettivi che l'umanità è chimata a raggiungere.

"Quello che vediamo oggi è che è molto rapido il cambiamento che il mondo sta affrontando. E l'Europa sta affrontando. E naturalmente queste conferenze sono più che mai necessarie", ha dichiarato il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa.

La due giorni

Il 1° settembre, il palcoscenico sarà per i leader mondiali che si uniranno alle giovani generazioni per discutere quali azioni possiamo intraprendere per affrontare la crisi planetaria in corso, discutendo dell'urgenza di trasformare le parole in azioni concrete per un ambiente più pacifico. Anche l'approccio ai cambiamenti necessari nei processi decisionali politici fa parte dell'agenda del primo giorno, integrando il tema della politica, che completerà le conversazioni sul pianeta e sulla pace.

Il 2 settembre, le sessioni saranno dedicate principalmente al tema della salute, dove verranno discusse alcune delle sfide emergenti come la povertà, il cambiamento climatico e le condizioni di salute mentale, nonché il ruolo svolto dalla tecnologia per far progredire il settore sanitario.