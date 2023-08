Ore di paura e preghiere in attesa del salvataggio di otto persone rimaste intrappolate a più di 300 metri di quota, sospesi sopra a un burrone per sei ore

Attimi di terrore in Pakistan, dove il cavo di una funivia, che trasportava sei bambini e due adulti si è spezzato all'improvviso mentre si trovavano sopra a una profonda valle. Le otto persone all'interno sono rimaste intrappolate in bilico per sei ore, sospese a più di 300 metri dal suolo, prima che i soccorritori arrivassero in elicottero per cercare di liberarli.

PUBBLICITÀ

L'incidente è avvenuto mentre la cabina attraversava il canyon di un fiume nel distretto di Battagram, nella provincia montuosa di Khyber Pakhtunkhwa. Qui gli abitanti dei villaggi usano spesso le funivie per raggiungere la scuola, gli uffici governativi o le aziende, ma le strutture scontano spesso scarsa manutenzione e ogni anno le persone muoiono o rimangono ferite mentre le adoperano.

L'intervento delle autorità

Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, ha ordinato il salvataggio in elicottero. Soccorritori dell'esercito sono stati ripresi dalla TV locale mentre cercavano di calarsi con delle funi, dagli elicotteri verso la cabina. Il salvataggio si è presentato molto delicato anche perché il vento creato dalle pale degli elicotteri avrebbe potuto indebolire ulteriormente il cavo di traino della funivia.

I parenti delle persone intrappolate hanno pregato mentre osservavano lo svolgersi dell'operazione. Il salvataggio sta commuovendo i pakistani di tutto il Paese che lo hanno seguito in televisione.

Nel 2017, 10 persone sono morte quando la funivia su cui viaggiavano è piombata in un burrone profondo centinaia di metri, nella popolare località montana di Murree.