Pakistan, la protesta dei fedeli cristiani per il violento attacco alle chiese del 16 agosto

no comment

Sabato centinaia di fedeli cristiani sostenitori del National christian party si sono radunati a Karachi, in Pakistan, per rivendicare la loro libertà di culto e protestare contro quanto accaduto il 16 agosto scorso, quando centinaia di persone musulmane hanno attaccato con bastoni e pietre una ventina di chiese cristiane nella città di Jaranwala, nel Punjab, cercando di incendiarle. Hanno anche attaccato decine di case e protestato con violenza in strada, accusando la comunità cristiana locale di blasfemia.