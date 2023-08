A fine maggio, Meta ha dichiarato di aver etichettato Wagner come "organizzazione pericolosa", affermando che i contenuti che promuovono il gruppo saranno rimossi dalle sue piattaforme. In realtà, questi post sono ancora molto presenti sul social media.

Wagner, il violento gruppo mercenario russo accusato di aver commesso negli ultimi anni crimini di guerra e violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, continua a utilizzare Facebook e Instagram per reclutare persone online, nonostante i suoi contenuti violino le politiche di Meta.

Un nuovo studio dell'Institute for Strategic Dialogue (ISD), un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro con sede a Londra che si occupa di ricerca e monitoraggio dell'estremismo e della disinformazione in tutto il mondo, ha rilevato che Meta non ha rimosso i contenuti che celebrano Wagner e che contengono informazioni sul reclutamento del gruppo, nonostante quest'ultimo sia stato etichettato proprio secondo le linee guida del social media come "organizzazione pericolosa".

Secondo le politiche di Meta, l'azienda non consente la presenza su Facebook di organizzazioni o individui pericolosi "che proclamano una missione violenta o sono impegnati nella violenza. Valutiamo queste entità in base al loro comportamento sia online che offline, soprattutto in base ai loro legami con la violenza".

Alla fine di maggio, Meta ha confermato a Politico di aver identificato Wagner come un'organizzazione pericolosa, dal momento che le sue piattaforme di social media sono state utilizzate per cercare nuove reclute dal gruppo Wagner.

"Abbiamo designato il gruppo Wagner come organizzazione pericolosa, il che significa che non può essere presente sulle nostre piattaforme", ha dichiarato un portavoce di Meta a Politico, aggiungendo che i contenuti contenenti "elogi o sostegno sostanziale a Wagner" vengono rimossi "quando ne veniamo a conoscenza, compresi i post che mirano a reclutarli".

Eppure nei fatti il problema persiste, nonostante le dichiarazioni di Meta.

Oltre cento account che promuovono Wagner

L'organizzazione ha trovato un totale di 114 account su Facebook e Instagram che impersonavano o glorificavano Wagner o pubblicavano contenuti di reclutamento per il gruppo mercenario.

Gli account hanno postato in almeno 13 lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, arabo, macedone, polacco, rumeno, indonesiano, vietnamita e russo.

L'impatto negativo di questi account non può essere sottovalutato. Quindici dei 57 account trovati su Facebook avevano più di 10.000 follower o membri al 16 agosto, mentre i 57 account trovati su Instagram avevano un seguito di 10.175 utenti.

Combattenti del gruppo Wagner a Rostov sul Don, Russia. AP Photo, File

Almeno 23 di questi gruppi hanno condiviso informazioni sul reclutamento del gruppo Wagner, definendolo "l'esercito privato più forte del mondo". In particolare, alcuni video cercavano di convincere le potenziali reclute che non sarebbero state carne da macello per il gruppo, ma che sarebbero state accolte nella "famiglia" Wagner.

In alcuni video condivisi sugli account Facebook, si sentiva il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, dichiarare che la "terza guerra mondiale" era vicina. Oltre a pubblicare contenuti relativi a Wagner, gli account hanno anche condiviso propaganda pro-Cremlino.

I post sul reclutamento, condivisi prima dell'ammutinamento, contenevano informazioni e contatti che sembravano autentici, ma ISD non è riuscito a trovare "alcuna prova credibile" che colleghi queste pagine, gruppi e profili Facebook direttamente a Wagner.