Ad affermarlo l'Istituto per lo studio sulla guerra

Il gruppo Wagner continua a mantenere una presenza nelle strutture in Bielorussia e le voci di un presunto ritiro in Russia restano poco chiare. Ad affermarlo l'Istituto per lo studio sulla guerra nel suo ultimo aggiornamento.

Le immagini satellitari, raccolte il 9 agosto, mostrano un numero significativo di veicoli nel campo della Wagner a Tsel, Asipovičij, in Bielorussia, e potrebbero persino indicare che altri veicoli siano arrivati alla base tra il 1° e il 9 agosto.

I particolari nel nostro video.