Durante il primo evento pubblico successivo alla nuova incriminazione, l'ex presidente americano ha attaccato i giudici e la Casa Bianca

Donald Trump continua con la sua campagna e lo fa attaccando la Giustizia. "Sono stato costretto a sedere in un'aula di tribunale per delle stupidaggini", ha dichiarato l'ex presidente americano nel corso della sua prima grande manifestazione dopo l'incriminazione con l'accusa di aver tentato di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020.

PUBBLICITÀ

Trump rischia una quarta incriminazione in Georgia

"Joe Biden vuole che questo giudice delinquente, questo squilibrato presenti una richiesta del tribunale il cui obiettivo è togliermi i diritti costituzionali eimpedirmi di parlare", ha tuonato l'ex presidente degli Stati Uniti, secondo il quale le accuse mosse nei suoi confronti sono "ridicole".

Trump, che deve anche difendersi in altri procedimenti contro di lui negli Stati Uniti, si prepara ad affrontare una possibile quarta incriminazione, stavolta in Georgia, e ancora una volta perché sospettato di aver tentato di influenzare illegalmente i risultati delle elezioni di tre anni fa. La decisione in merito dovrebbe arrivare entro la fine del mese.