Le grane giudiziarie di Donald Trump. L'ex presidente chiede la rimozione della giudice Chutkan e che il processo venga spostato da Washington a un'altra sede

Donald Trump chiede che la giudice federale Tanya Chutkan venga rimossa dal processo a suo carico per l'assalto a Capitol Hill. Trump sostiene che non sarebbe in grado di garantire un processo equo.

Nominata da Barack Obama nel 2014, la giudice è stata assegnata attraverso un procedimento di estrazione - come prevede il sistema americano - ma non è nuova al caso dell'attacco al Campidoglio.

Chutkan ha infatti presieduto il processo di più di 30 partecipanti all'assalto di Capitol Hill e - altro precedente - nel 2021 ha respinto le istanze di Trump, che chiedeva di impedire l'istituzione da parte della Camera della Commissione speciale per indagare sul caso.

Qualche giorno fa la giudice federale ha anche respinto la richiesta dei legali dell'ex presidente di posticipare la data entro la quale dovranno rispondere al procuratore speciale Jack Smith in merito alla restrizioni da imporre sul procedimento.

Trump chiede anche che il processo che venga spostato da Washington a un'altra città.

I sondaggi repubblicani fotografano un sostegno deciso all'ex presidente.