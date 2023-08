Euronews - Ansa Di Cristiano Tassinari

Così come per il processo per i documenti top secret - che comincerà il 20 maggio 2024 - anche questo processo sui fatti di Capitol Hill potrebbe svolgersi in piena campagna elettorale per la Casa Bianca

"Un'altra incriminazione e vinco le elezioni" Donald Trump continua a cavalcare l'onda del "vittimismo giudiziario" e i sondaggi sembrano dargli ragione. Soprattutto dopo la comparizione in un tribunale federale di Washington, giovedi, di fronte al procuratore speciale Jack Smith, il "nemico pubblico numero 1" di Trump. "Capitol Riot": un giorno in procura a Washington. Dana Verkouteren/Dana Verkourteren Trump, accusato di quattro capi d'accusa, si è dichiarato "non colpevole" di aver orchestrato una cospirazione contro le istituzioni degli Stati Uniti per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del novembre 2020 e per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Trump in tribunale a Washington D.C.: con le nuove accuse rischia fino a 55 anni di carcere

Usa, Donald Trump atteso in tribunale a Washington. Rischia diversi anni di carcere Sotto la pioggia di Washington, accompagnato dal fedele avvocato Todd Blanche, Trump ha dichiarato alla fine dell'udienza: "Questo è un giorno molto triste per l'America. Se guardate cosa sta succedendo, è evidente che si tratta della persecuzione di un avversario politico. Questo non sarebbe mai dovuto accadere in America. È la persecuzione alla persona che è in testa ai sondaggi con numeri molto consistenti, sia nelle primarie repubblicane che nei confronti di Biden". Donald Trump 77 anni, ex presidente degli Usa (2016-2020) Intervista con ombrello, all'aeroporto "Ronald Reagan" di Washington. (3.8.2023) Dana Verkouteren/Dana Verkourteren Con striscioni inneggianti alla corsa per la Casa Bianca 2024, i sostenitori di Trump - fuori dal tribunale di Washington - continuano a credere alla possibilità dell'ex presidente di vincere le prossime elezioni. Ma al tribunale di Washington c'era anche un folto gruppo di manifestanti anti-Trump. "Nonostante il fatto che sono dovuto andare in una Washington sporca, decadente e molto pericolosa e che poi sono stato arrestato dal mio avversario politico il 'corrotto Joe Biden', che sta perdendo con me nei sondaggi, è stata una buona giornata!" Donald Trump sul social "Truth" Trump in versione-pollo, con la scritta "Perdente". (Washington, 3.8.2023) Dana Verkouteren/Dana Verkourteren La prossima udienza è stata fissata per il 28 agosto. Così come per il processo per i documenti top secret - che comincerà il 20 maggio 2024 - anche questo processo sui fatti di Capitol Hill potrebbe svolgersi in piena campagna elettorale. Trump: il processo per i documenti top secret si svolgerà in piena campagna elettorale

