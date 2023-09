Di Euronews

L'ex leader dei Proud boys Joe Biggs è stato condannato a 17 anni di carcere per aver incitato l'assalto di Capitol Hill. Sentenza di colpevolezza anche pèr l'ex marine Zachary Rehl. Entrambi hanno affermato di aver seguito le istruzioni dell'ex presidente Donald Trump

Joe Biggs, ex leader del gruppo di estrema destra statunitense Proud Boys, è stato condannato a 17 anni di carcere per sedizione e cospirazione per aver partecipato all'assalto di Capitol Hill.

Biggs, 38 anni, veterano dell'esercito statunitense, è stato l'istigatore dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, secondo i pubblici ministeri.

In tribunale ha chiesto clemenza e ha espresso rimorso per le sue azioni.

La sentenza, emessa dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Timothy Kelly, è inferiore sia alle linee guida federali che ai 33 anni richiesti dall'accusa.

Un altro affiliato di spicco, Zachary Rehl, è stato condannato a 15 anni al termine di un processo durato quattro mesi a Washington. Si tratta della seconda e della terza condanna più lunga comminata per l'attacco del 6 gennaio.

Anche Rehl, è stato ritenuto colpevole di cospirazione e sedizione. In un video l'ex marine e leader della sezione di Filadelfia dei Proud Boys è stato ripreso mentre spruzzava spray irritante contro gli agenti fuori dal Campidoglio durante la rivolta.

I due uomini hanno affermato di aver semplicemente seguito le istruzioni dell'ex presidente Donald Trump e di essere stati ritenuti responsabili per le violenze commesse da altre persone