Pakistan, manifestazioni a sostegno dell'ex primo ministro Khan

Di Euronews

Alcune centinaia di persone sono scese in piazza in Pakistan per protestare contro la condanna dell'ex primo ministro Imran Khan

Centinaia di persone, in varie regioni del Pakistan, hanno protestato contro la condanna dell'ex primo ministro Imran Khan. L'uomo è stato ritenuto colpevole di corruzione da un tribunale di primo grado di Islamabad. Khan condannato a tre anni di reclusione per corruzione Secondo i giudici, si sarebbe appropriato di doni ricevuti da dignitari stranieri quando era premier e dei proventi della loro presunta vendita. Si parla di oggetti che includono orologi preziosi e gioielli, per un valore di oltre mezzo milione di euro. Anche il Partito di Khan, il Movimento per la giustizia del Pakistan ha fatto quadrato attorno all'ex capo di governo. Dopo la condanna a tre anni di reclusione, Khan, è stato trasferito dalla sua residenza a Lahore al carcere distrettuale di Attock, nella provincia del Punjab. In un primo momento le autorità hanno riferito che era stato trasferito al carcere Adyala di Rawalpindi. Più di cento processi a carico dell'ex primo ministro Khan, 70 anni, ex star della nazionale di cricket del Pakistan entrato in politica nel 1996, è diventato primo ministro nel 2018 ma è stato poi destituito con un voto di sfiducia nell'apriledello scorso anno, in seguito a divergenze con il potente apparato militare del Paese. Da allora è stato coinvolto inoltre cento procedimenti giudiziar****i. Tutte, secondo il diretto interessato, figlie di motivazioni politiche.