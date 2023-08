Mosca bombarda ancora obiettivi civili in Ucraina

Torna a parlare il capo della Wagner Pryghozyn che critica la condotta della guerra russa

Un bombardamento russo durante la notte ha colpito un deposito di mais nell'ovest del paese, costringendo un ampio dispiegamento di vigili del fuoco per spegnere l'incendio che ne è seguito. Gli attacchi, soprattutto quelli contro obiettivi civili, sono in gran parte visti come rappresaglia per gli attacchi di droni ucraini contro obiettivi navali russi e aree simboliche a Mosca.

La Russia ha effettuato domenica un altro massiccio attacco missilistico, affermando di aver colpito basi aeree nell'ovest del Paese, il giorno dopo un attacco ucraino a una petroliera russa che trasportava petrolio.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato di essere riuscita ad abbattere 30 dei 40 missili da crociera e tutti i droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dai russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che un drone ha colpito un centro trasfusionale nel distretto di Kupyan della zona, definendo questo attacco un ennesimo crimine di guerra.

Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo russo nella regione ucraina di Kharkiv.

Anche a Mosca continuano i problemi.

L'aeroporto Vnukovo, situato a 15 chilometri dalla capitale russa, ha sospeso brevemente i voli domenica mattina dopo che un drone è stato abbattuto nello spazio aereo intorno alla città.

I voli sono stati fermati l'ultima volta all'aeroporto il 30 luglio, quando due droni si sono schiantati nel quartiere degli affari della città di Mosca dopo essere stati bloccati dalle difese aeree russe.

In un video pubblicato domenica su un canale Telegram associato al gruppo di mercenari Wagner sembra mostrare il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin che torna a criticare il ministero della Difesa russo.