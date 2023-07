Di Euronews

Dall'invasione dell'Ucraina, i piloti Nato si addestrano intensamente per intercettare eventuali minacce

Proteggere lo spazio aereo della Nato è una delle principali missioni dell'Alleanza atlantica, diventata cruciale dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e che richiede un addestramento impeccabile.

Euronews ha seguito una di queste esercitazioni, a bordo di un Airbus A330 che simulava una potenziale minaccia. Dopo il decollo dai Paesi Bassi, l'aereo ha sorvolato Germania e Polonia per raggiungere la Lituania. Sul suo percorso è stato intercettato dai caccia di vari Paesi dell'alleanza, come F16, F18 o Eurofighter Typhoon.

I militari della polizia aerea delll'alleanza atlantica si addestrano ormai notte e giorno per proteggere lo spazio aereo dalla minaccia russa, più presente che mai dal febbraio del 2022. Anche il numero di esercitazioni e simulazioni di precisione, naturalmente, è aumentato con il crescere della minaccia. In Romania, lo scorso anno i piloti appartenenti alla Nato e i piloti romeni hanno effettuato circa 160 missioni di intercettazione, il triplo rispetto al 2021.

Ogni giorno, circa 30 aerei dell'Alleanza sorvolano lo spazio aereo degli Stati membri. Alcuni di loro svolgono missioni di polizia aerea nei paesi baltici che non dispongono di aerei da combattimento propri per garantire questo servizio da soli. Bucarest, per esempio, fornisce un'unità di 100 uomini per pilotare 4 velivoli F16, distaccati per cinque mesi in Lituania."Per essere sempre preparati, svolgiamo queste esercitazioni quasi quotidianamente", continua. "Queste esercitazioni sono una buona opportunità per mettere in pratica tutta la formazione che abbiamo fatto a casa e con altri partner", aggiunge un altro pilota dell'unità.

Durante la simulazione, l'Airbus che svolgeva il ruolo di bersaglio è stato intercettato dai caccia attraversando lo spazio aereo di Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Gran Bretagne, prima di tornare al punto di partenza nei Paesi Bassi. Diversi aerei da combattimento sono stati riforniti in volo, durante le operazioni, grazie all'aereo cisterna appartenente alla MMU, l'unità multinazionale e multiruolo, che comprende sei Paesi dell'Alleanza e che dalla Nato dipende per il supporto operativo e finanziario.

La MMU dispone di sette velivoli per il momento, ma la flotta sarà presto ampliata a 10 aerei. L'unità sarà pienamente operativa tra due anni, ma può già eseguire missioni a livello internazionale.