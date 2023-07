Le forze armate di Kiev hanno riferito esplosioni a Nikolaev e Odessa. Nel raid sarebbero stati utilizzati dozzine di droni Shahed di origine iraniana

Ancora un attacco russo in diverse regioni dell’Ucraina. Le forze armate di Kiev hanno riferito esplosioni a Nikolaev e Odessa. Nel raid sarebbero stati utilizzati dozzine di droni Shahed di origine iraniana. Tutti i missili sarebbero stati abbattuti ma le infrastrutture portuali sono state danneggiate.

"Le operazioni di combattimento della difesa aerea continuano", ha detto Sergiy Bratchuk, funzionario dell'amministrazione della regione di Odessa. Secondo quanto scrive su Telegram il comando operativo ucraino per il sud dell'Ucraina, "il nemico sta attaccando le regioni meridionali con veicoli aerei senza pilota".

Il sud del Paese è nel mirino di "attacchi di droni", ha riferito sullo stesso social network il governatore regionale Oleg Kiper, invitando la popolazione a rimanere nei rifugi fino a quando non sarà revocata l'allerta antiaerea.

Odessa, il cui centro storico è stato iscritto a gennaio nella lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo dell'Unesco, è stata bombardata più volte dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022.

Dopo l'inizio della guerra di Mosca, i porti ucraini del Mar Nero sono stati bloccati dalle navi da guerra russe fino a quando un accordo, firmato nel luglio 2022 sotto l'egida delle Nazioni Unite e della Turchia, ha consentito il passaggio delle esportazioni di cereali essenziali.

La regione di Odessa ha tre porti che facevano parte del cruciale accordo alimentare globale scaduto lunedì notte.

Mosca aveva in precedenza reso noto il suo rifiuto di prorogarla denunciando gli ostacoli al commercio dei prodotti agricoli russi.

Esplosioni vengono segnalate in queste ore anche nella città ucraina orientale di Kharkiv, capoluogo dell'omonima regione. Lo riportano i media locali. L'allarme è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy.

Sventati attacchi in Crimea

Intanto la Russia fa sapere di aver sventato un tentativo di attacco ucraino alla Crimea con l'uso di droni. Come ha annunciato a Mosca il ministero della difesa russo, sono stati abbattuti nella parte settentrionale del Mar Nero e non ci sono danni e vittime.

In particolare, due droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea sul Mar Nero e altri 5 bloccati con sistemi elettronici. L'attacco era diretto alle strutture di Sebastopoli.

Tra i combattimenti che non si fermano Mosca ha annunciato la ripresa del traffico sul ponte colpito. Ora il passaggio è aperto solo su una corsia in modalità inversa. Ai turisti che viaggiano in Crimea e tornano in Russia viene data la possibilità di utilizzare il percorso attraverso i territori occupati dalla Russia nel sud-est dell'Ucraina, anche attraverso Mariupol e Melitopol.