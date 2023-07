Ucraina, fronte orientale: la dificile controffensiva di Kiev

Di Euronews

Si intensificano i combattimenti sul fronte orientale in Ucraina. Le truppe di Kiev sulla difensiva a Kupiansk, progressi a Bakhmut

In Ucraina va in scena una guerra a strappi: alla controffensiva di Kiev le truppe di Mosca rispondono sul fronte orientale, costringendo le forze ucraine sulla difensiva vicino alla città di Kupiansk.

Secondo la vice ministra ucraina della Difesa, Hanna Maliar, si stanno facendo progressi nei pressi di Bakhmut, anche se lentamente, sullo sfondo dei continui bombardamenti russi che distruggono case e scuole.

Il Giappone ha riconfermato il suo "fermo sostegno all'Ucraina".

Parlando a margine della riunione dei ministri delle finanze del G20 che si è tenuta in India, il ministro delle finanze giapponese ha confermato che i beni di proprietà russa sotto la supervisione del G7 non saranno trasferiti finché la Russia non pagherà i danni all'Ucraina.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha diffuso immagini che mostrano un sistema semovente che spara contro le posizioni ucraine.

Vladimir Putin sostiene che la controffensiva ucraina volta a riconquistare il territorio non sta avendo successo e che i tentativi di sfondare le difese russe sono falliti.

Il presidente russo ha poi affermato che la fornitura di bombe a grappolo da parte degli Stati Uniti e il loro utilizzo da parte di Kiev devono essere considerati un crimine. Putin ha avvertito che la Russia potrebbe decidere di utilizzare bombe a grappolo in risposta al loro utilizzo da parte dell'Ucraina.