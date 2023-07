Le forze russe stanno usando risorse navali per risolvere i disagi al ponte sullo stretto di Kerch

Le forze russe stanno usando risorse navali per risolvere i disagi al ponte sullo stretto di Kerch. Il comandante della Marina russa, Maxim Rykhlov, ha dichiarato l'11 luglio che sono state schierate due grandi navi da sbarco per fungere da traghetti per veicoli nello stretto di Kerch dopo che il Ministero dei trasporti russo ha richiesto l'aiuto della Marina in caso di grande congestione del traffico in direzione della Crimea.

L’ISW ha precedentemente valutato che un afflusso di turisti russi in Crimea ha generato gravi ingorghi lungo una delle più importanti linee di comunicazione di terra, spingendo le autorità russe a dirigere risorse statali per aiutare i turisti ad avvicinarsi a una zona di ostilità attive.

La Crimea, la penisola del Mar Nero che la Russia ha sequestrato all'Ucraina e annessa illegalmente nel 2014, è stata oggetto di ripetuti attacchi di droni contro strutture navali, linee ferroviarie e depositi di petrolio.

I milblogger russi hanno affermato che il traffico all'ingresso del ponte sullo stretto di Kerch nella regione di Krasnodar dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni mentre la stagione turistica estiva è in pieno svolgimento.

Le autorità russe stanno affrontando questioni civili e di trasporto in Crimea in parte a causa del loro continuo rifiuto di mobilitare completamente la società russa su una base di guerra, con conseguente promozione continua del turismo nella Crimea occupata nonostante il fatto che sia un legittimo obiettivo di retroguardia per continui scioperi ucraini.