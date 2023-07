Esplosioni nella notte sul ponte di Crimea. Russia: "Sono gli ucraini"

Di Euronews Agenzie: AP

Ci sarebbero due morti e un ferito a causa del presumibile attacco contro l'infrastruttura usata dai russi per rifornire le truppe nella guerra in Ucraina

Il traffico sul ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia è stato interrotto questo lunedì mattina, a causa di alcune esplosioni avvenute nella notte, che hanno fatto almeno due morti.

Al momento, i dettagli sull'incidente sono pochi: i canali militari russi su Telegram sostengono che si sia trattato di due missili ucraini. Per i canali del gruppo mercenario Wagner, invece, sarebbero stati dei droni sottomarini.

"Abbiamo iniziato la mattinata con le informazioni sull'emergenza che si è verificata sul ponte di Crimea", spiega Vyacheslav Gladkov, governatore di Belgorod. "Tutti abbiamo visto un video di un'auto danneggiata con la targa di Belgorod. Le informazioni disponibili al momento sono che una ragazza rimasta ferita, in modo moderato, ed è già in ospedale. I suoi genitori invece sono morti".

Il precedente di ottobre

Il ponte, che attraversa lo stretto di Kerch e che venne inaugurato da Vladimir Putin nel 2019, è stato danneggiato lo scorso ottobre dall'esplosione di un camion e ha richiesto mesi di riparazioni prima di riprendere servizio a pieno regime.

Il ponte da 18 chilometri è adibito sia al traffico stradale che a quello ferroviario ed è un'importante arteria di rifornimento per Mosca, per la guerra in Ucraina.