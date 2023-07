Olimpiadi del 2024, Parigi si rinnova

Di Euronews

I numerosissimi cantieri in corso nella capitale francese però esasperano abitanti e turisti.

Manca poco più di un anno ai Giochi Olimpici di Parigi, che inizieranno il 26 luglio 2024. Mentre la capitale francese si prepara ad accogliere il più grande evento sportivo del mondo, per gli abitanti della città la vita quotidiana comincia ad essere complessa.

Sono moltissimi i parigini che si lamentano delle centinaia di cantieri in corso e delle loro conseguenze sulla viabilità. "Servono venti minuti per percorrere due chilometri!", spiega un abitante della città, bloccato al volante in un "bouchon", uno dei terribili ingorghi della capitale, che da sempre caratterizzano il traffico della Ville Lumière. "Penso che la situazione sia destinata a peggiorare ancora", prevede un altro parigino, al volante del suo taxi.

L'estate, infatti, è periodo propizio a cantieri e lavori nelle grandi città, e dal comune di Parigi si annunciano oltre 1.700 cantieri per le strade della capitale, che tra un anno dovrà essere perfettamente all'altezza di accogliere un grande numero di visitatori, venuti ad assistere ai giochi olimpici.

La delusione dei turisti

A fare storcere il naso a parigini e turisti sono anche tutte le pubblicità che ricoprono i lavori in corso in ogni angolo della città, e che secondo alcuni nascondono la bellezza della capitale francese. "La gente viene da tutto il mondo per vedere la città", sottolinea una turista, "e così non si riescono a vedere bene i monumenti. Sono coperti da annunci pubblicitari: è un vero peccato", conclude la ragazza. Secondo altri turisti, invece, si tratta solo di una fase. "Mi sembra che sia necessario per mostrare poi, tra qualche mese, la città al suo meglio", osserva un'altra turista in visita nella capitale francese.

Una città più pronta ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico

Oltre a rinnovare la città prima dei giochi olimpici, i 1700 cantieri previsti solo quest'estate hanno anche un altro scopo: quello di rendere Parigi più pronta ad affrontare il cambiamento climatico e le forti ondate di calore, che secondo gli esperti saranno sempre più numerose nei prossimi decenni.