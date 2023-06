Di Redazione italiana

Secondo l'ufficio del procuratore finanziario nazionale. l'indagine riguarda due casi di sospetta corruzione

Gli investigatori francesi hanno perquisito la sede degli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi in un'indagine per sospetta corruzione, secondo l'ufficio del procuratore finanziario nazionale.

Il comitato organizzatore di Parigi ha affermato in un comunicato che era in corso una perquisizione presso la loro sede, nel sobborgo di Saint-Denis, e che "Paris2024 sta collaborando con gli investigatori per facilitare le indagini".

Un funzionario dell'ufficio del procuratore finanziario ha affermato che le perquisizioni sono legate a due indagini preliminari relative alle Olimpiadi di Parigi, precedentemente non rese pubbliche.

Una delle indagini è stata aperta nel 2017 per sospetta appropriazione indebita di fondi pubblici e favoritismo.

L'altra è stata aperta nel 2022, a seguito di un audit dell'Agenzia anticorruzione francese: l'ufficio del procuratore ha affermato che il caso riguarda un sospetto conflitto di interessi che coinvolge diversi contratti siglati dal comitato organizzatore e Solideo, la società responsabile delle strutture olimpiche.

Le Olimpiadi di Parigi sono in programma dal 26 luglio al 26 agosto 2024.