Paesi Bassi, il governo si spacca sulla politica migratoria

Di Euronews

Le dimissioni di Rutte arrivano dopo giorni di estenuanti e inconcludenti negoziati in particolare per la questione del ricongiungimento familiare per i migranti.

Il premier olandese Mark Rutte si è dimesso questo venerdi sera per differenze insormontabili tra i vari partiti della coalizione che rendevano impossibile continuare a governare insieme. Il governo olandese cade per la legislazione sui migranti “Non è un segreto che i partner della coalizione abbiano opinioni molto diverse sulla politica migratoria", ha dichiarato il premier dimissionnario. "E oggi, purtroppo, dobbiamo concludere che quelle differenze sono inconciliabili", ha concluso Rutte. Si conclude così il mandato del quarto governo Rutte, nato nel gennaio 2022. Le elezioni dovrebbero tenersi in autunno.