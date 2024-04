Di Euronews

L'attivista per il clima è stata trattenuta insieme a un gruppo di manifestanti perché avevano bloccato l'autostrada che passa davanti al Parlamento olandese. I dimostranti chiedevano il blocco delle agevolazione alle aziende che trattano combustibili fossili

L'attivista per il clima Greta Thunberg era tra le decine di persone trattenute sabato dalla polizia all'Aia mentre rimuoveva i manifestanti che stavano parzialmente bloccando una strada della città olandese.

Thunberg è stata vista mostrare un segno di vittoria mentre sedeva in un autobus utilizzato dalla polizia per portare via i manifestanti detenuti dal luogo della protesta contro i sussidi e le agevolazioni fiscali concessi dai Paesi Bassi alle aziende legate alle industrie dei combustibili fossili.

Proteste contro le agevolazioni alle aziende che usano combustibili fossili

Il gruppo della campagna Extinction Rebellion aveva detto prima della manifestazione che gli attivisti avrebbero bloccato un'autostrada principale verso L'Aia, ma una forte presenza di polizia, compresi agenti a cavallo, ha inizialmente impedito agli attivisti di raggiungere la strada.

Un piccolo gruppo di persone è riuscito a sedersi su un'altra strada ed è stato trattenuto dopo aver ignorato l'ordine della polizia di andarsene. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato l'autostrada che passa davanti alla sede temporanea del Parlamento olandese più di 30 volte per protestare contro le sovvenzioni.

I manifestanti hanno sventolato bandiere e cantato: "Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile". Uno teneva uno striscione che recitava: "Questa è una strada senza uscita".

Thunberg assolta a Londra

A febbraio, Thunberg, 21 anni, è stata assolta da un tribunale di Londra per essersi rifiutata di seguire l'ordine della polizia di lasciare una protesta che bloccava l'ingresso di un'importante conferenza dell'industria petrolifera e del gas l'anno scorso.

Il suo attivismo ha ispiratoil movimento giovanile globale Fridays for Future che chiede maggiori sforzi per combattere il cambiamento climatico da quando, nel 2018, Thunberg ha iniziato a organizzare proteste settimanali fuori dal Parlamento svedese. È stata ripetutamente multata in Svezia e nel Regno Unito per disobbedienza civile in relazione alle proteste.