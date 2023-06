Di Anelise Borges, da Parigi

Secondo Macron, quanto accaduto nei giorni scorsi svela le crepe e le divisioni all'interno della Russia e la fragilità dell'esercito di Putin e delle forze ausiliarie, come la Brigata Wagner. Macron spingerà per la rapida ratifica dell'adesione della Svezia nella Nato

PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Parigi questo mercoledì.

Un incontro che, secondo l'Eliseo, era stato organizzato prima dei drammatici eventi che abbiamo visto svolgersi in Russia durante il fine settimana; un incontro che era originariamente progettato per preparare il vertice Nato a Vilnius a luglio, ma che ora, ovviamente, sarà dominato dalla fallita ribellione del gruppo Wagner in Russia. E cosa ciò significhi per la guerra in Ucraina.

Stoltenberg e Macron d'archivio: un incontro all'Eliseo, il 15 maggio 2018. Gonzalo Fuentes/GONZALO FUENTES

Emmanuel Macron, che secondo quanto riferito, ha seguito gli sviluppi in Russia, ora per ora, durante il fine settimana, è stato in costante comunicazione con le sue controparti americane, tedesche e britanniche e si è fatto avanti per dire che quanto accaduto negli ultimi giorni svela le crepe e le divisioni all'interno della Russia e la fragilità dell'esercito di Vladimir Putin e delle forze ausiliarie, come la Brigata Wagner.

Sarà interessante vedere cosa verrà fuori da questo incontro.

Concretamente, sia Macron che Stoltenberg concordano sulla necessità di continuare a sostenere l'Ucraina nella sua controffensiva e, molto probabilmente, svilupperanno nuovi modi affinché tale partnership continui ad essere "forte e unanime" per tutta l'alleanza.

Secondo quanto riferito, anche Emmanuel Macron spingerà per la rapida ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato, dopo quella della Finlandia.