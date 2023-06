Di Euronews

Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky prosegue il suo fitto calendario di incontri con l'obiettivo di non far scemare l'attenzione sul conflitto e sulla ricostruzione

La guerra si combatte anche sul fronte delle relazioni pubbliche.

Non consentire che l'attenzione sull'Ucraina scemi: è l'obiettivo perseguito dal presidente Volodymyr Zelensky e dalla sua fitta genda di incontri. A Kiev, Zelensky ha incontrato anche Greta Thunberg e la delegazione ambientalista di cui la giovane attivista svedese faceva parte per discutere delle conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka. Distruzione della diga di Kakhovka: i danni ammontano a 1.2 miliardi

Kherson, la diga distrutta è una catastrofe umanitaria ancora in corso Il leader ucraino ha poi ricevuto la visita di Mike Pence, ex vice presidente degli Stati Uniti ai tempi di Donald Trump e ora candidato alle elezioni del 2024 per la Casa Bianca. In videoconferenza Zelensky è infine intervenuto al Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Russia e migranti al centro del Consiglio europeo Le scorse ore sono state segnate da un nuovo attacco della Russia a Kherson: 2 vittime e 2 feriti. A Kramatorsk si è tenuto il funerale di una delle 12 persone uccise nell'attentato di lunedì. A Mosca l'inviato speciale del Vaticano per la pace, il cardinale Matteo Zuppi, ha celebrato una messa e ha incontrato il patriarca Kirill, con il quale ha parlato dell'importanza del dialogo e di evitare un grande conflitto armato.

