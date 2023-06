Di Euronews

Germania chiude importanti linee ferroviarie a causa delle inondazioni; frane su abitazioni in Austria

I temporali estivi continuano a colpire l'Europa centrale, mentre l'Italia e altri paesi del Mediterraneo sono infuocati a causa delle alte temperature.

Germania, strade chiuse per le inondazioni

In Germania, i temporali estivi stanno flagellando diverse città del centro del Paese. Le inondazioni hanno costretto alla chiusura di molte strade, con pesanti ripercussioni anche sul traffico ferroviario.

L’operatore ferroviario nazionale tedesco, Deutsche Bahn, ha comunicato che hanno dovuto chiudere a causa dei danni provocati dalla tempesta sia la linea tra Amburgo e Berlino, sia l’importante collegamento Nord-Sud tra Kassel e Goettingen.

Svizzera, venti fino a 135 chilometri orari

In Svizzera i forti temporali delle ultime ore hanno provocato decine di chiamate ai vigili del fuoco per incidenti. Raffiche di vento fino a 135 chilometri orari hanno abbattuto alberi, causando danni a tetti di edifici e arredi urbani. Non sono state segnalate vittime.

Austria, frane e chicchi di grandine di 8cm di diametro

La tempesta notturna ha lasciato tracce del suo brutale passaggio anche in Austria, dove si sono verificate diverse frane che hanno interessato abitazioni. Lo Stato della Carinzia, a Sud, è il più colpito: vi sono caduti chicchi di grandine fino a 8 centimetri di diametro, che hanno decimato le coltivazioni.

