Clima, proteste a Parigi: "Fermiamo la finanza fossile"

Più 350 attivisti, tra i quali la militante svedese Greta Thunberg, si sono riuniti venerdì 23 giugno a Place de la République, a Parigi, per protestare contro i finanziamenti concessi alle energie fossili. Una manifestazione organizzata mentre è in pieno svolgimento il summit "per un nuovo patto finanziario mondiale" ospitato dalla Francia.

Tre grandi simboli del dollaro sono stati disegnati grazie a 450 quadrati neri di cartone, che poi sono stati girati per cambiarne il colore in verde. A sottolineare la necessità di riorientare i flussi di capitale per sostenere la transizione ecologica e scongiurare gli effetti più gravi della crisi climatica.

Secondo lo studio "Banking on climate chaos", pubblicato da un gruppo di organizzazioni non governative, soltanto 60 grandi banche internazionali hanno concesso al settore delle fossili 5.500 miliardi di dollari nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022.