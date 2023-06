Cisgiordania: incendio in un terreno agricolo, sale la tensione

Di Euronews

Secondo i residenti, sarebbero stati un centinaio di coloni israeliani. Altri attacchi segnalati martedì sera

Alta tensione in Cisgiordania dopo l'incendio scoppiato in un terreno agricolo vicino alla città di Huwara. Secondo i residenti palestinesi, circa 100 coloni israeliani hanno appiccato il fuoco e altri attacchi sono stati segnalati martedì sera nella stessa regione.

La sequenza di eventi richiama quella che ha seguito l'attacco palestinese di febbraio, che causò la morte di due israeliani nella zona.

In precedenza i fedeli si erano riuniti per partecipare ai funerali del 21enne ucciso in un attacco a fuoco, da un sospetto uomo armato palestinese. Il palestinese, che ha aperto il fuoco in una stazione di servizio vicino a un insediamento israeliano in Cisgiordania, ha provocato la morte del giovane e di altre tre persone.

L'attacco prova ancora una volta la fragilità della situazione in Cisgiordania, dove lunedì un'incursione militare israeliana nel campo profughi di Jenin ha scatenato gli scontri israelo-palestinesi più accesi degli ultimi anni.

L'ondata di violenza ha fatto finora più di 130 vittime palestinesi e 25 israeliane.