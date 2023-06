Di Euronews

Rabbia e manifestazioni in Grecia dopo il naufragio. I manifestanti: "Trasformate il Mediterraneo in un mare di morte". Arrestati 9 presunti scafisti. Il bilancio ufficiale fermo a 78 vittime. Forse un centinaio di bambini solo nella stiva. Il Segretario Onu Guterres: "L'Europa agisca di concerto"

I manifestanti: "Trasformate il Mediterraneo in un mare di morte"

A due giorni dal naufragio che potrebbe aver provocato centinaia di vittime nelle acque di Pylos, in migliaia hanno manifestato nelle principali città greche, accusando le politiche migratorie di Atene e Bruxelles di "trasformare l'Europa in una fortezza" e il "Mediterraneo in un mare di morte".

Arrestati nove presunti scafisti. Si riducono le speranze di trovare altri sopravvissuti

Con le speranze di trovare ulteriori sopravvissuti che si assottigliano sempre di più, e il bilancio ufficiale ancora fermo 78 vittime e un centinaio di persone tratte in salvo, tra queste nove sono state arrestate con il sospetto che fossero gli scafisti che avevano organizzato il viaggio.

Appello ONU: "E' il momento che l'Europa sia solidale e agisca di concerto"

Siamo chiari. Questo non è un problema della Grecia. Questo è un problema dell'Europa. E credo sia l'ora che l'Europa si dimostri solidale e definisca una politica migratoria efficace per evitare che si ripetano situazioni simili Antonio Guterres Segretario generale Onu

Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sollecitato l'istituzione di "un meccanismo comune e di sostegno reciproco" per evitare che la disperazione induca a intraprendere pericolose traversate in mare.

Forse un centinaio di bambini solo nella stiva

Fotografie dell'imbarcazione, naufragata nella notte tra martedì e mercoledì, sembrano accreditare le testimonianze dei sopravvissuti, che sostengono a bordo ci fossero oltre 700 persone, tra cui un centinaio di bambini solo nella stiva.