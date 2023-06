Ucraina, scambio di accuse tra Mosca e Kiev sulla diga distrutta

Di Euronews

Il caso affrontato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: "Conseguenza devastante dell'invasione russa"

Scambio di accuse tra Mosca e Kiev davanti alle nazioni unite sulla diga parzialmente distrutta, un atto terroristico e disastro ecologico che mette in ginocchio l'ucraina. La parziale distruzione della diga di Kakhovka in Ucraina ha portato a una sessione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ed è stata definita una catastrofe, un orribile esempio del prezzo della guerra pagato dalla gente, un attacco alle infrastrutture civili che deve essere bloccato. E "un'altra devastante conseguenza dell'invasione russa" dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che nel suo discorso ha spiegato di non avere accesso a informazioni indipendenti sulle circostanze dell'accaduto. Mosca e Kiev si sono accusati a vicenda di aver colpito la struttura.

Vasily Nebenzya, ambasciatore russo alle Nazioni Unite, ha affermato senza mezzi termini: "La notte del 6 giugno il regime di Kiev ha commesso un crimine impensabile. Ha fatto esplodere la diga della centrale idroelettrica, provocando la fuoriuscita incontrollata di acqua a valle sul fiume Dnieper".

Sergiy Kyslytsya, ambasciatore dell'Ucraina alle Nazioni Unite, ha replicato, sottolineando che "la diga è nelle mani dei russi, l'intero impianto di Kakhovka Hbp lo è da più di un anno. È tecnicamente impossibile farla saltare in qualche modo dall'esterno, con un bombardamento. L'hanno fatto esplodere i russi che occupano il territorio".

Ancora Nebenzya: "I leader delle forze armate ucraine avevano dichiarato di essere pronti a far saltare questa diga già l'anno scorso, per ottenere un vantaggio militare". E Kyslytsya: "Questo è un atto terroristico contro le infrastrutture critiche ucraine che mira a causare il maggior numero di vittime civili e la maggior distruzione possibile".

Russi e ucraini sono stati d'accordo solo su un punto: che si sia trattato di un "disastro ecologico" e di un "atto terroristico". Il torrente della diga è uno dei più grandi al mondo.