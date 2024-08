Ucraina, uomini torturati anche sessualmente cercano di sopravvivere

Uomini torturati in tutta l'Ucraina si aiutano a vicenda in associazioni per guarire dai traumi sessuali inflitti dalle truppe russe. Ecco alcune delle loro storie

Attenzione: Questa storia parla di violenza sessuale.

Oleksiy Sivak ha trovato conforto nel dialogo.

Prima che la Russia invadesse l'Ucraina nel 2022, il quarantenne ha trascorso quasi metà della sua vita lavorando come marinaio su flotte mercantili in rotte internazionali.

Per 17 anni ha lasciato Kherson, situata sulla sponda destra dell'estuario del Dnepr, a una trentina di km dalla foce di questo nel mar Nero, per assicurarsi che le navi fossero in buone condizioni.

"Ma l'invasione ha posto fine al mio lavoro e alla mia carriera", racconta Sivak a Euronews.

Mentre Mosca avanzava, sperando di fare un blitz nel Paese, i carri armati e i soldati russi hanno preso d'assalto la capitale dell'omonima regione ucraina nel febbraio 2022 e hanno occupato il centro per sei mesi.

Una volta ottenuto il controllo, hanno istituito uno Stato fantoccio e allestito le proprie strutture, come in Donbass, tra cui un sito di detenzione destinato a sedare qualsiasi parvenza di ribellione.

Una storia di violenza sessuale

Sivak racconta di essere stato detenuto illegalmente e torturato dai militari russi per due di questi sei mesi. "Sono stato sottoposto a torture fisiche e psicologiche, comprese quelle sessuali", racconta. Nel novembre 2022 Kiev ha ripreso la città e Sivak è stato liberato.

"Durante la liberazione di Kherson i nostri invasori sono fuggiti dalla città", ricorda Sivak. "Sono stato più fortunato degli altri perché non c'era abbastanza spazio per me nell'auto in cui i prigionieri venivano trasportati (altrove) dai russi e sono stato semplicemente rilasciato, senza documenti, ma sono comunque riuscito a tornare a casa".

Questo fu solo l'inizio del viaggio di Sivak. "Tutto è iniziato in prigionia", dice.

Onu: più della metà delle vittime ucraine di violenza sessuale sono uomini

Prove schiaccianti indicano che negli ultimi due anni la Russia ha utilizzato la violenza sessuale - come lo stupro, la mutilazione genitale e altri mezzi di tortura - contro uomini e ragazzi in Ucraina. Secondo il diritto internazionale, questi costituiscono crimini di guerra.

L'ultimo rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unitesulle violenze sessuali legate ai conflitti afferma che l'organismo investigativo ha documentato 263 casi perpetrati dalle forze armate russe, dalle autorità di polizia e dai servizi penitenziari contro civili e prigionieri di guerra in Ucraina dall'invasione totale del 2022. Oltre la metà di queste vittime sono uomini (163); 83 sono donne. 10 sono ragazze minorenni e due i ragazzi.

Civili ucraini di fronte ai soldati russi durante una manifestazione contro l'occupazione di Mosca a Kherson, 14 marzo 2022 AP Photo/Olexandr Chornyi

Un precedente rapporto dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch conferma che la Russia ha usato violenza sessuale contro gli uomini, affermando che le autorità di Mosca hanno costruito strutture di detenzione dedicate - utilizzate per il confinamento, gli interrogatori, le esecuzioni e le torture - in regioni come Kherson.

Un rapporto di follow-up dell'OHCHR, l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani - il suo principale organo investigativo - ha rilevato che questi crimini erano di solito accompagnati dagravi percosse, strangolamenti, soffocamenti, fendenti, spari vicino alla testa della vittima e uccisioni volontarie.

La maggior parte di questi rapporti dell'OHCHR contiene storie strazianti. In uno di questi, un prigioniero ucraino ha affermato che un ufficiale russo ha tentato di violentarlo con un tubo di PVC durante un interrogatorio. Un altro ha raccontato che i funzionari russi lo hanno costretto a spogliarsi, gli hanno applicato scosse elettriche ai testicoli e hanno minacciato di violentarlo con un manganello della polizia.

Nei mesi in cui Sivak è stato imprigionato e torturato, dice che l'unica cosa che gli ha permesso di superare i giorni è stato parlare con i suoi compagni di cella. Sono diventati confidenti l'uno dell'altro. "Le loro battute, la loro simpatia, le loro parole gentili e persino il loro sguardo erano la nostra unica ancora di salvezza", racconta.

Rendere tollerabile il presente e felice il futuro

Sivak stima che ci siano "migliaia" di uomini ucraini che vivono con le cicatrici della violenza sessuale inflitta dai russi.

Nel frattempo, altri sono ancora sequestrati nei territori sotto il controllo di Mosca: secondo l'ufficio del difensore civico ucraino, altri 37.000 ucraini, tra cui adulti e bambini civili, sono irreperibili e probabilmente detenuti nelle prigioni russe.

Per questo motivo, circa un anno fa, ha fondato Alumni: un'organizzazione che offre agli uomini un supporto per la salute mentale, che comprende incontri regolari faccia a faccia, workshop, assistenza e, presto, servizi online. L'obiettivo è quello di essere presenti per gli altri sopravvissuti e fornire uno spazio di conversazione.

Ma Sivak afferma che è importante notare che Alumni non pretende di "curare" le persone. "Aiutiamo le persone a trovare un nuovo percorso di vita. Non cancellando ciò che è accaduto loro, ma accettando e tenendo conto di questa esperienza", afferma.

Bambino ucraino a un checkpoint a Kherson, 23 novembre 2022 AP Photo/Bernat Armangue

Sivak spiega che Alumni è un luogo in cui i sopravvissuti possono riconoscere ciò che è accaduto e imparare a conviverci: una sfida enorme che definirà il resto della loro vita.

"Stiamo facendo tutto questo per noi stessi, per i nostri fratelli e soprattutto per coloro che sono tenuti prigionieri e torturati in questo momento", dice Sivak.

"Non posso cambiare il passato, ma ognuno di noi si sforza di fare del suo meglio per rendere il presente tollerabile e il futuro felice per tutti coloro che sono stati e sono torturati".

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato a giugno che l'impatto della violenza sessuale legata ai conflitti è duraturo e "distrugge il tessuto sociale delle comunità".

Chi è stato aiutato adesso aiuta gli altri

Oleksandr Reshetov vive a Kherson da sempre - e la ama. Il 34enne racconta a Euronews di aver incontrato il suo primo amore e tutti i suoi migliori amici nella "città eroica" ucraina.

Prima della guerra, trovava gioia nel possedere un negozio di mobili, nel collezionare oggetti d'antiquariato e nel sistemare i fiori per la sua famiglia. "Questa città significa molto per me", dice.

Dopo la guerra di aggressione russa, la sua vita è diventata quasi irriconoscibile. "La mia vita è cambiata moltissimo", dice. "La guerra mi ha fatto apprezzare quello che ho".

Le forze armate russe hanno inflitto a Reshetov violenze sessuali. In seguito al trauma, ha cercato di anestetizzare il dolore con l'alcol.

Un soldato ucraino ispeziona un tank russo danneggiato nel villaggio di Chornobaivka vicino a Kherson, 15 novembre 2022 AP Photo/Efrem Lukatsky

Ha partecipato a un ritiro di Alumni nella città di Mykolaiv per cercare di rompere il ciclo e dice di essersi sentito subito sostenuto. "Sono stato trattato non come una vittima, ma come un amico. Mi sono sentito tra i miei", racconta Reshetov.

"Anche se ognuno di noi era diverso, avevamo una sola cosa in comune: parlavamo l'uno con l'altro".

Dopo aver aderito alla rete degli Alumni, Reshetov ha ridotto il consumo di alcol e ha trascorso più tempo con la sua famiglia. Poi è diventato mentore di Alumni, desideroso di aiutare gli altri dopo aver lavorato con successo su se stesso.

"Mi sono reso conto che non ero l'unico e che ci sono molti ragazzi che hanno vissuto la mia stessa esperienza", dice.

"Evirare la popolazione".

Charu Hogg è la fondatrice e direttrice di All Survivors Project, un ente che si occupa di ricerche su uomini e ragazzi sopravvissuti a violenze sessuali durante conflitti o sfollamenti.

Da quando l'organizzazione è stata fondata nel 2016, Hogg e il suo team di ricercatori hanno parlato con i sopravvissuti, provenienti dall'Afghanistan alla Colombia sino alla Repubblica Centrafricana. Ma da quello che Hogg ha visto raccontare, "l'Ucraina è l'unico contesto al mondo che ha un livello così alto di documentazione di abusi", dice a Euronews.

Il motivo per cui la sua organizzazione si concentra esclusivamente sui sopravvissuti di sesso maschile - e non sulle donne, che rappresentano il 95% dei sopravvissuti a questi crimini documentati dall'Onu - è che sono poco studiati.

"Siamo l'unica organizzazione, l'unica a livello globale, che si occupa di violenza sessuale contro uomini e ragazzi nei settori dell'accesso alla giustizia e della prevenzione", afferma l'autrice.

All Survivors Project ha recentemente iniziato a lavorare con Alumni per iniziare a comprendere le barriere che ostacolano l'accesso delle vittime maschili all'assistenza sanitaria. Nel corso del prossimo anno, Hogg afferma che l'organizzazione intervisterà i membri di Alumni sulle loro esperienze per comprendere meglio le sfide che devono affrontare. L'obiettivo è anche quello di documentare i casi e fornire informazioni alla procura.

L'obiettivo è aiutare gli uomini e migliorare la strategia ufficiale dell'Ucraina nelle indagini su questi crimini.

Un ritratto del presidente russo Vladimir Putin in una prigione di Kherson, 16 novembre 2022 AP Photo/Efrem Lukatsky

Hogg, ex investigatore di Human Rights Watch, è consapevole che la violenza autorizzata dallo Stato è estremamente dannosa per gli individui. È anche corrosiva per lo spirito nazionale.

"Il fatto che la Federazione Russa pratichi questa pratica con quella che sembra essere impunità sembra suggerire che questo sia un modo per costringere, controllare, avvilire ed emarginare una popolazione", afferma la Hogg.

L'autrice è consapevole che intervistare questi uomini sarà difficile, poiché l'Ucraina è un Paese in guerra, devastato da attacchi alle infrastrutture. "Questo influisce sulla capacità delle persone di comunicare, perché non c'è la connessione Wi-Fi", dice. Anche trovare sopravvissuti disposti a parlare di ciò che è accaduto loro non è facile, perché "si tratta di questioni molto difficili da affrontare".

L'obiettivo generale è quello di chiedere conto alla Russia, cosa che molti organismi governativi internazionali stanno cercando di fare da quando sono emerse le prime accuse. Due anni fa, la Corte penale internazionale dell'Aia ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin.

Il Cremlino ha risposto a queste accuse definendole "oltraggiose" e "inaccettabili". Tuttavia, non ha fornito prove del contrario.

"Non abbiamo smesso di parlare"

Sivak dice di essere stato liberato dalla prigionia russa quando i soldati ucraini hanno ripreso la sua città.

Per lui, la comunità internazionale svolge un ruolo importante nella lotta contro la violenza sessuale legata ai conflitti, sostenendo l'Ucraina nella sua battaglia per difendersi e imponendo sanzioni. "Per prevenire questi crimini, devono essere previste pene adeguate", afferma.

La comunità internazionale può anche investire in programmi - come il lavoro promosso da All Survivors Project - volti ad aiutare i sopravvissuti a "riabilitarsi, reintegrarsi e riadattarsi alla società".

Sivak è consapevole che, al di fuori della guerra in Ucraina, lui e i suoi colleghi di Alumni hanno le loro battaglie da affrontare, combattendo la disgregazione familiare, l'isolamento sociale e i disturbi mentali derivanti da questo tipo di trauma sessuale.

È per questo che Alumni continua a impegnarsi e a parlare sempre con le persone che vivono con le cicatrici di questo tipo di violenza. "In inglese, (Alumni) significa un laureato o un ex studente senza diploma, ma allo stesso tempo a volte significa ex detenuto", dice.

"Una volta, incontrando un gruppo di ex compagni di cella per strada, è iniziata una conversazione e qualcuno ha definito il nostro incontro una riunione. Quando siamo stati rilasciati, non abbiamo smesso di parlare".

Se questa storia ha sollevato dei problemi per voi e vi trovate in Europa, contattate un servizio di assistenza specifico per Paese e genere per ottenere aiuto.