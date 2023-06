In The Global Conversation abbiamo parlato con Virginijus Sinkevičius del calo di entusiasmo dell'Europa per politiche più verdi

Come ogni anno, durante la Settimana verde l'Unione europea fa il punto sulla sua politica climatica. Quest'anno la settimana di incontri e dibattiti si svolge in un periodo in cui gli obiettivi ambientali sono messi in discussione. Euronews ha fatto il punto della situazione con il Commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevičius.

La priorità ambientale sembra essere passata in secondo piano: abbiamo sentito il presidente francese e il primo ministro belga parlare di una pausa normativa.

Penso che il discorso del Presidente francese, se lo si ascolta per intero, sia stato un discorso molto buono. Non intendeva davvero andare contro nessuna delle proposte attuali già presentate. Si tratta piuttosto di mantenere un approccio equilibrato e di garantire la competitività delle nostre imprese come priorità. Posso solo confermare che questa è stata la posizione della Commissione fin dall'inizio, ovvero che il Green Deal non è possibile senza la partecipazione di tutti. Ma non dobbiamo dimenticare che non ci sarà un trattato di pace per quanto riguarda il cambiamento climatico o la perdita di biodiversità. Queste crisi e le loro conseguenze stanno già imponendo un enorme tributo in termini di insicurezza alimentare, inondazioni o siccità, che non hanno solo un impatto economico, ma costano anche delle vite umane. Naturalmente dobbiamo evitare che questi disastri si moltiplichino in tutta Europa.

Questa pausa non sembra preoccupare le persone: è perché non vedono gli effetti di queste politiche verdi nella loro vita quotidiana e hanno altre preoccupazioni?

È sempre più facile individuare una crisi immediata, come ad esempio la guerra in corso in Ucraina da più di un anno. Si ha un'immagine chiara. Se invece, ad esempio, parliamo del degrado del nostro suolo, è molto difficile vederla. Molto probabilmente i primi a vedere e a capire sono i nostri agricoltori che hanno a che fare con il suolo ogni giorno e che dipendono direttamente dalla sua fertilità. Ma noi politici, se siamo responsabili, dobbiamo prendere decisioni orientate al futuro. Non possiamo interessarci solo degli argomenti che interessano la società in questo momento. Se torniamo al 2019, tutti i partiti politici erano coinvolti nel Green Deal. Chi lo è ancora? Oggi questo interesse sta scemando. Ma la crisi climatica, la perdita di biodiversità e l'inquinamento sono sempre lì. Queste politiche e il cambiamento che stiamo attuando nella nostra economia, nella transizione energetica, nei trasporti e così via, sono una maratona, nonostante le pressioni esterne.

Gli Stati membri sono ancora coinvolti. E il Parlamento? Il centrodestra chiede una moratoria su alcuni testi del Green Deal. C'è ancora una maggioranza a favore della politica ambientale?

Gli Stati membri sono ovviamente coinvolti a pieno titolo. Lo stesso vale per il Parlamento. Sì, ci sono sempre voci differenti, questo è il bello della democrazia e del parlamento. Ma nel complesso è coinvolto. Se il lavoro va avanti, allora posso vedere che il lavoro va avanti. Ho sempre voluto andare avanti più velocemente. Dobbiamo quindi assicurarci di essere pronti, di essere in grado di affrontare un domani che si prospetta cupo. E lo è, prima di tutto, per gli attori economici che dipendono direttamente dagli ecosistemi: i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri silvicoltori. Il 50% del pil mondiale è legato agli ecosistemi. So che è qualcosa che diamo per scontato, ma se lo dovessimo perdere non ci sarà una tecnologia in grado di sostituirlo.

La guerra in corso in Ucraina sta mettendo sotto pressione l'ambizione e gli investimenti a favore delle politiche verdi?

Bisogna fare una distinzione. Da un lato, ha avuto un effetto molto positivo sulle nostre politiche energetiche. Tutti i nostri obiettivi sulle energie rinnovabili, il nostro lavoro per quanto riguarda il pacchetto REpowerEU e lo sviluppo di progetti rinnovabili, sono stati adottati con una rapidità sorprendente. Questo ha dimostrato che l'incertezza e l'aumento dei prezzi dell'energia ci hanno spinto a cercare alternative che ci permettessero di non dipendere da regimi antidemocratici. Ora, quando si parla di politiche per la biodiversità, posso solo rassicurarvi sul fatto che non vogliamo che i silvicoltori siano esclusi dalle foreste o che i pescatori siano allontanati dal mare o che gli agricoltori non lavorino la terra. Al contrario, vogliamo che lo facciano per molti, molti anni a venire in modo che sia gratificante per loro, che sia redditizio e che non danneggi l'ecosistema. In modo da garantire la sostenibilità a lungo termine.

Tutti i testi saranno conclusi prima della fine del mandato?

Se si considerano i dossier di cui sono responsabile - economia circolare e dossier ambientali - sono ottimista sul fatto che stiamo procedendo rapidamente e spero che riusciremo a concludere con successo. Come ho detto, ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per mantenere la nostra posizione di leadership a livello globale. Ne abbiamo bisogno perché siamo stati la forza trainante degli accordi globali e ne abbiamo bisogno per garantire un futuro realizzabile alle generazioni future.

In questo difficile contesto, quali sono i risultati scolpiti nella pietra e che avranno un impatto sui cittadini?

Penso che, prima di tutto, abbiamo fatto un lavoro straordinario per quanto riguarda il pacchetto clima e il pacchetto "Fit for 55", che è quasi pronto. E questo è un grande risultato. Abbiamo già presentato tutte le politiche fondamentali per quanto riguarda l'economia circolare e il passaggio dal modello lineare a un modello più circolare. Sono felice che i colegislatori siano favorevoli. Se si guarda alla politica dei prodotti, dopo questo mandato sarà irriconoscibile grazie a tutti i cambiamenti che abbiamo proposto. Ne sono molto orgoglioso. Sono felice che siamo riusciti a concludere in anticipo il nostro dossier sulle batterie. La produzione di batterie entro il 2030 aumenterà di 14 volte. Quindi c'è una serie di grandi risultati. Ma come detto, quando parliamo di Green Deal, si tratta di un cambiamento di orizzonte complesso. Il Green Deal non può essere ridotto a una singola iniziativa. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi.