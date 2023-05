Belgorod, ultimo terreno di scontro tra Russia e Ucraina

Di Euronews

Gruppi interni anti-Cremlino parlano di un successo senza costi in vite umane, Kiev nega un coinvolgimento dell'attacco

Belgoroddiventa il nuovo terreno di scontro anti-Cremlino: i gruppi russi sostengono sia stata un "successo" l'ultima incursione armata, senza costi in vite umane, ma la Russia denuncia che decine di militari ucraini hanno attraversato il confine, costringendo a evacuare una città nella regione prima di uccirere o respingere oltre 70 assalitori.

A fondare il Corpo di volontari russi è stato Denis Kapustin, che spiega: "L'operazione è in corso, ha sicuramente diverse fasi: la prima, la consideriamo un successo."

La tv di Stato russa ha diffuso un filmato sui danni provocati dall'attacco in cui si vedono i residenti feriti, anche donne in ospedale per estrarre le schegge dei colpi di arma da fuoco; mentre Kiev continua a negare il suo coinvolgimento nei raid. Raid che fanno temere che la guerra si allarghi oltre i confini del paese.

Dopo l'Ucraina, anche gli Stati Uniti hanno preso le distanze dall'azione. "Siamo stati chiari nel dire che non appoggiamo l'uso di armi statunitensi per attacchi all'interno della Russia", rimarca Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato.

Mosca insiste, afferma di aver sventato un attacco anche contro una sua nave da guerra in acque turche. Sempre tentato dagli ucraini. E, nel bloccare l'assalto, il ministero della Difesa russo sostiene di aver distrutto tre imbarcazioni senza equipaggio.