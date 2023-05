Brutta figura del calcio spagnolo e, in particolare, di una parte dei tifosi del Valencia: durante la partita con il Real Madrid, hanno urlato insulti razzisti al brasiliano Vinicius. Lula: "Ingiusto trattarlo così". Governo spagnolo e Fifa promettono provvedimenti. Ma il presidente della Liga...

Brutto episodio di razzismo allo stadio "Mestalla" di Valencia.

Il campionato di calcio spagnolo finisce nell'occhio del ciclone.

Per tutta la partita Valencia-Real Madrid di domenica 21 maggio, il calciatore brasiliano Vinicius è stato bersaglio di beceri insulti a sfondo razziale.

Dopo 70 minuti di insulti, il 22enne brasiliano è stato espulso per aver puntato il dito contro un tifoso che lo stava insultando dagli spalti e ha lasciato il campo sotto un coro ignobile di "scimmia...scimmia".

"Questo è un Paese di razzisti". Vinicius 22 anni, calciatore brasiliano del Real Madrid, dopo i fatti di Valencia

Levata di scudi, a fine partita, da parte del suo allenatore, Carlo Ancelotti:

"Questo è inaccettabile. Il campionato spagnolo ha un problema e non è Vinicius. Vinicius è la vittima. Il problema è gravissimo".

Governo spagnolo e Fifa chiedono e promettono provvedimenti

Il governo spagnolo del premier Pedro Sanchéz chiede ora una "risposta forte" e "sanzioni" dalla Liga per gli insulti razzisti.

Però, la risposta del potente presidente della Liga, Javier Tebas, non è il massimo del rispetto per il calciatore offeso.

"Abbiamo provato a spiegarti che cosa fare in casi del genere, ma non ti sei presentato in nessuna delle due date concordate. Prima di criticare e insultare la Lega, devi informarti bene, Vinicius. Non farti manipolare...".

E per il resto, un triste scambio di accuse via social.

"Non è giusto che un ragazzo che esce dalla povertà, che ha vinto nella vita, che sta diventando uno dei migliori giocatori del mondo - è sicuramente il migliore del Real Madrid - sia sottoposto ad abusi di questo genere in ogni stadio in cui gioca".

Vinicius: solo contro tutti. (Valencia, 21.5.2023) Alberto Saiz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso la sua "piena solidarietà" a Vinicius.

E promette provvedimenti severi: non solo per i tifosi del Valencia, ma per tutti i razzisti che ancora popolano gli stadi.

Il tema è molto sentito e dibattuto anche in Italia, dopo i recenti insulti negli stadi contro il belga Romelu Lukaku e il serbo Dusan Vlahovic.