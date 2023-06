Contratto di sei anni, fino al 2029, per Jude Bellingham: a nemmeno 20 anni (li compirà il 29 giugno), il centrocampista della nazionale inglese, ex Borussia Dortmund, approda alla corte di Carlo Ancelotti. Con tanti record di precocità già messi a segno. E un prezzo stratosferico: 103 milioni!

Non hanno vinto la Champions League, ma i "Galacticos" non perdono colpi sul mercato, vincendo la concorrenza - in questo caso - di Manchester City e Liverpool.

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Jude Bellingham, 20 anni da compiere il 29 giugno, centrocampista-mezzala dal piede raffinato della Nazionale inglese, proveniente dal Borussia Dortmund.

Contratto di sei anni, fino al 2029, per Bellingham.

Costo (ufficioso) dell'operazione: 103 milioni di euro + bonus!

Un'operazione complessiva da circa 134 milioni di euro, considerato l'ingaggio (non comunicato) del calciatore.

Basta maglia giallonera: ora Bellingham vestirà di "blanco"... Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Presentazione ufficiale, alla Ciudad Real Madrid - la sede degli allenamenti - prevista per mercoledì 15 giugno, come si legge nel comunicato ufficiale del club spagnolo.

Stagione agro-dolce

L'inglese arriva alla corte di Carlo Ancelotti dopo tre stagioni in Germania e dopo aver vinto nel 2022-23 il premio come "miglior giocatore della Bundesliga", grazie anche al suo record di gol (14) segnati in tutte le competizioni.

Eppure la stagione è finita nel peggiore dei modi, con l'atroce beffa subita dal Borussia Dortmund, che ha perso il titolo proprio all'ultima giornata, pareggiando (1-1) con il Mainz e facendosi scavalcare in classifica dagli eterni rivali del Bayern.

L'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, consola Jude Bellingham, dopo lo scudetto sfumato. (Dortmund, 27.5.2023) Bernd Thissen/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

In Nazionale: record di precocità

Lanciato nella stagione 2019-2020 dal Birmingham City, protagonista di tutte le nazionali giovanili inglesi, Bellingham è diventato punto fisso della Nazionale maggiore del c.t. Gareth Southgate proprio dopo il suo passaggio al Borussia Dortmund.

Il 12 novembre 2020, a 17 anni e 136 giorni, ha esordito con la Nazionale inglese in amichevole contro l’Irlanda, diventando il terzo esordiente più giovane nella storia dell’Inghilterra dopo Theo Walcott e Wayne Rooney.

In totale, in maglia bianca: 24 presenze e una rete, segnata nella prima partita dei Mondiali di Qatar2022, nella larga vittoria inglese (6-2) sull'Iran, diventando il primo calciatore nato negli anni 2000 a segnare in un Mondiale.