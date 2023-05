Di Euronews

Uccisi tre membri della Jihad islamica. Ministro palestinese: "Tra i morti anche bambini"

Israele ha compiuto raid notturni, colpendo diversi obiettivi nella Striscia di Gaza. Il ministro della Salute palestinese ha riferito che almeno 9 persone sono rimaste uccise, inclusi bambini.

Secondo i media locali i razzi hanno centrato le residenze di membri anziani del gruppo militante della Jihad islamica e una casa nella città meridionale di Rafah.

Tra i morti ci sono anche tre comandanti della Jihad e membri delle loro famiglie.

La tensione è legata all'aumento delle violenze in Cisgiordania, dove Israele conduce raid quasi quotidiani per arrestare i palestinesi sospettati di aver compiuto attacchi contro israeliani.

In previsione di conseguenti attacchi missilistici palestinesi, l'esercito israeliano ha detto ai civili residenti entro 40 chilometri da Gaza di stare vicini ai rifugi antiaerei.

L’operazione notturna, nome in codice "Operazione Scudo e Freccia", ha preso di mira Khalil Bahtini, il comandante della Jihad islamica nel nord della Striscia di Gaza; Tareq Izzeldeen, l'intermediario del gruppo tra i suoi membri di Gaza e della Cisgiordania; e Jehad Ghanam, il segretario del consiglio militare della Jihad islamica.

