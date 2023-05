Di Euronews - Ansa - AP

La nuova ondata di violenza - ucciso un altro comandante della Jihad - accelera il percorso diplomatico per il cessate il fuoco: l'Egitto ha presentato una nuova proposta "migliorata", che Israele sta valutando. Ma secondo fonti palestinesi non esiste alcuna possibilità di tregua e di dialogo

Negli ultimi giorni, gli attacchi israeliani hanno ucciso cinque figure di spicco della Jihad islamica e colpito 215 obiettivi a Gaza, provocando la reazione, con quasi 900 razzi lanciati contro aree densamente popolate di Israele.

Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi, secondo il ministero della Salute di Gaza, compresi sei bambini.

Una vittima, una donna di 80 anni, tra gli israeliani.

E l'escalation di violenza nei territori non si ferma.

Venerdì, un attacco aereo israeliano su un palazzo di Gaza City ha ucciso altri due palestinesi.

Il palazzo colpito da un attacco israeliano a Gaza City. (12.5.2023) Adel Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

L'esercito di Israele ha dichiarato che il suo obiettivo era l'alto comandante del movimento della Jihad islamica, Ayeed Alhuseni, rimasto ucciso dopo che un aereo ha colpito l'appartamento dove si era rifugiato.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha così twittato: "Continuiamo".

Il leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha affermato che stanno monitorando da vicino la situazione a Gaza e che gli attacchi alla leadership del gruppo non scoraggeranno la lotta.

Cessate il fuoco: nuova proposta "migliorata"

La nuova ondata di violenza è stata accolta con appelli internazionali: l'Egitto ha presentato una proposta concreta "migliorata" per il cessate il fuoco, che Israele sta valutando.

Secondo l'emittente Canale 12, la Jihad islamica non chiederebbe più la fine in maniera permanente degli attacchi mirati contro i suoi comandanti militari, né la restituzione del corpo di Khader Adnan, morto in sciopero della fame in un carcere israeliano e che ha dato il via all'attuale situazione.

Sempre secondo la tv, ad opporsi ad una tregua immediata sarebbe l'organizzazione estera della Jihad.

Anche il sito del giornale "Haaretz" ha scritto che l'Egitto sta lavorando ad una nuova proposta, ma secondo fonti palestinesi un cessate il fuoco non sarebbe al momento in vista.

I media riportano una dichiarazione del Segretario generale della Jihad, Ziad al-Nakhalah che, parlando con il ministro degli Esteri iranianoHossein Amir-Abdollahian, avrebbe detto che l'organizzazione non smetterà le sue azioni finche Israele non accetta le sue richieste.

La stessa Unione europea spinge per un "cessate il fuoco completo e immediato".