Di Euronews

Aeroporti tedeschi deserti e cancellazioni a tappeto. Al via lunedì mattina, il nuovo lo sciopero di personale di check-in, controllo merci e passeggeri riguarda due soli scali, ma ha pesanti ripercussioni in tutta la Germania.

Berlino resta a terra. Tutte cancellate le partenze

Tutti annullati i voli in partenza da Berlino, dove in mattinata le cancellazioni riguardavano anche quasi un terzo degli arrivi. Sempre a inizio giornata erano una trentina su circa 160 i voli rimasti invece a terra ad Amburgo. Diverse le compagnie che, per aggirare i disagi, stanno facendo volare a vuoto i propri aeromobili, per trasferirli in scali non impattati dallo sciopero.

L'annuncio sul sito dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo: "Il 24 aprile nessun volo in partenza"

I sindacati rivendicato migliori retribuzioni di straordinari, weekend e lavoro notturno

Promotore dell'agitazione, indetta fino alla mezzanotte, il sindacato Verdi rivendicamigliori retribuzioni degli straordinari e bonus per orari di lavoro sfavorevoli. Ragioni che già la settimana scorsa avevano indotto lo stesso sindacato ad organizzare due giornate di sciopero anche negli aeroporti di Düsseldorf, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia/Bonn e nuovamente Amburgo.

Il personale in sciopero: "Insufficienti le offerte che sono state messe sul piatto"

Le proposte avanzate dall'Associazione Federale delle Imprese di Sicurezza Aerea (BDLS) sono state finora respinte dal personale in agitazione, in quanto "non apportano alcun miglioramento" alle retribuzioni del dei fine-settimana e notturno, fanno scattare le maggiorazioni a partire dalle ore 22 invece che dalle ore 20 e non recepiscono la richiesta di aumentare i bonus al 25%.