Di Redazione italiana

Il traffico ferroviario si ferma quasi completamente per il secondo giorno in Germania, treni fermi per buona parte della giornata a Berlino, mentre i lavoratori di tutto il Paese scioperano per chiedere salari più alti per compensare l'inflazione.

"La responsabilità di questo è dell'EVG - dice Achim Stauss, portavoce della Deutsche Bahn - questo sciopero è inutile e non necessario, perché da un lato abbiamo già fissato una data di trattativa, martedì prossimo, e dall'altro abbiamo accettato di fare un'offerta".

Anche la stazione ferroviaria di Colonia è praticamente deserta.

Lo sciopero nazionale dei treni è iniziato prima delle trattative per il contratto collettivo.

"Quali sono le conseguenze dello sciopero? - dice un passeggero - penso che sia un po' ingiusto nei confronti dei passeggeri, dovrebbero trovare un accordo".

La compagnia ferroviaria Deutsche Bahn ha completamente annullato molte tratte odierne: il sindacato EVG aveva infatti programmato questo sciopero pochi giorni prima del prossimo round di negoziati per un nuovo contratto collettivo.

Deutsche Bahn aveva criticato la misura come un'escalation: il sindacato chiede un aumento degli stipendi del 12%, almeno 650 euro in più al mese.

DB aveva invece offerto il 5% e un pagamento una tantum di 2.500 €.