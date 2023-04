L'Irlanda rende Biden "più ottimista" per la corsa alla Casa Bianca

Un discorso appassionato sulla pace raggiunta il Venerdì Santo di 25 anni fa per risolvere la crisi dell'Ulster e sui legami tra l'isola e gli Stati Uniti ha chiuso la visita del presidente americano Joe Biden in Irlanda. Il capo dello Stato ha scelto la contea di Mayo per la sua ultima tappa, la terra di provenienza di cinque dei suoi otto bisnonni.

Un ritorno a casa festeggiato insieme a 27 mila persone nella cittadina di Ballina davanti alla cattedrale di St. Muredach, costruita in parte con mattoni realizzati dal suo trisnonno. Più volte nel suo discorso Biden ha parlato agli irlandesi utilizzando il "noi" e considerando l'Irlanda come casa sua. Ballerini e musicisti hanno intrattenuto la folla per ore prima che il "Joe show" cominciasse.

"Tutto ciò che lega l'Irlanda all'America è profondo: la nostra storia, il nostro patrimonio, i nostri dolori, il nostro futuro, la nostra amicizia, le nostre gioie e più di ogni altra cosa, la speranza è ciò che dimora nei cuori di tutti i nostri popoli" Joe Biden Presidente Usa

Come la maggior parte dei suoi predecessori l'80enne ha potuto toccare con mano la differenza tra l'indice di gradimento all'estero e il calo dell'apprezzamento che si registra in patria, ormai ai minimi da quando è iniziato il suo mandato.

L'esito della visita in Irlanda ha probabilmente nutrito il suo "maggiore ottimismo" su una ricandidatura alla Casa Bianca in vista delle elezioni del 2024."Il mio piano è di ricandidarmi" alle presidenziali, ha detto ai giornalisti al termine della giornata, aggiungendo che la decisione ufficiale sarà palesata "relativamente presto".

Alcuni colleghi democratici gli hanno suggerito di non proporsi per un secondo mandato. Resta il dato di fatto che l'accoglienza dei suo concittadini durante gli eventi pubblici e le visite alle comunità locali non è paragonabile a quella che ha ricevuto nel vecchio continente.