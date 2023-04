Biden celebra il legame tra Stati Uniti e Irlanda

Di Euronews

Un lungo applauso accoglie Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti d'America in visita in Irlanda, pronto a celebrare nel discorso in Parlamento il legame tra i due Paesi, un legame antico e moderno, decisivo per costruire un futuro fondato su valori comuni, la libertà innanzitutto.

Cominciato martedì l'incontro con le massime autorità nel Regno Unito, caratterizzato da momenti conviviali come il delizioso banchetto nel castello di Dublino, il viaggio si concluderà con l'ultima tappa nella contea di Mayo, dei suoi antenati, simbolo di culture intracciate e radici orgogliosamente irlandesi.