L'osservazione durante una raccolta fondi con donatori principalmente asioamericani. Secondo il presidente Usa questa chiusura ha ripercussioni sulla situazione economica dei due Paesi e questo li accomunerebbe a Cina e Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il Giappone e l'India Paesi xenofobi in quanto non accolgono gli immigrati: questo spiegherebbe anche la loro situazione economica, contrapponendoli agli Stati Uniti e accomunandoli alla Cina e alla Russia.

Le osservazioni sono state fatte mercoledì sera in occasione di un evento di raccolta fondi per la campagna elettorale dove i donatori erano in gran parte asioamericani e sono arrivate a sole tre settimane di distanza dalla visita ufficiale a Washington del primo ministro giapponese Fumio Kishida, durante la quale i due leader hanno celebrato quella che Biden ha definito una "alleanza indissolubile", in particolare sulle questioni di sicurezza globale. Mentre l'ultima visita del primo ministro indiano Narendra Modi risale alla scorsa estate.

Biden ha detto che le prossime elezioni statunitensi riguardano "la libertà, l'America e la democrazia" e che l'economia del Paese sta prosperando "grazie a voi e a molti altri". "Perché accogliamo gli immigrati?", ha detto Biden. "Pensate, riflettete. Perché la Cina è in una fase di stallo economico così grave? Perché il Giappone ha problemi? Perché la Russia? Perché l'India? Perché sono xenofobi. Non vogliono gli immigrati".

E ha aggiunto: "Gli immigrati sono ciò che ci rende forti. Non è una battuta. Non è un'iperbole, perché abbiamo un afflusso di lavoratori che vogliono stare qui e vogliono contribuire".

Non ci sono state reazioni immediate da parte di Tokyo e Nuova Delhi. Il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionaleJohn Kirby è corso ai ripari spiegando che Biden stava facendo un discorso più ampio sulla posizione degli Stati Uniti in materia di immigrazione.

"I nostri alleati e partner sanno bene e in modo tangibile quanto il presidente Biden tenga a loro, alla loro amicizia, alla loro cooperazione e alle capacità che apportano in tutto lo spettro su una serie di questioni, non solo legate alla sicurezza", ha detto Kirby giovedì mattina quando gli è stato chiesto dei commenti del presidente sulla solo xenofobia.

Giappone e India tra crisi demografica e politiche migratorie discriminatorie

Il Giappone è un alleato fondamentale degli Stati Uniti. E l'India, una delle economie in più rapida crescita al mondo, è un partner vitale nell'Indo-Pacifico, nonostante le differenze sui diritti umani.

Il governo giapponse ha riconosciuto i problemi legati al calo demografico. Secondo i dati pubblicati a febbraio, il numero di bambini nati nel Paese nel 2023 è diminuito per l'ottavo anno consecutivo. Kishida ha definito il basso tasso di natalità "la più grande crisi che il Giappone si trova ad affrontare" e il Paese è da tempo noto per una posizione di chiusura nei confronti dell'immigrazione, anche se negli ultimi anni Kishida ha modificato le politiche per rendere più facile l'arrivo di lavoratori stranieri.

Dall'altra parte la popolazione indiana è cresciuta fino a diventare la più grande del mondo, con le Nazioni Unite che hanno dichiarato che è sulla buona strada per raggiungere i 1,425 miliardi di persone. La popolazione è anche molto giovane.

All'inizio di quest'anno l'India ha promulgato una nuova legge sulla cittadinanza che accelera la naturalizzazione per indù, parsi, sikh, buddisti, giainisti e cristiani fuggiti in India da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan. Ma esclude i musulmani, che sono la maggioranza in tutte e tre le Nazioni, stabilendo per la prima volta criteri religiosi per ottenere la cittadinanza indiana.