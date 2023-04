Di Euronews

Mani sulla nuca e armi puntate: è stato un arresto spettacolare quello di Jack Teixeira, 21enne americano accusato di essere la "talpa" all'origine della pubblicazione di documenti classificati del Pentagono, che hanno coinvolto perfino il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres.

Il giovane, aviatore nell'esercito americano, avrebbe reso pubblici vari documenti segreti in una chat sulla piattaforma Discord, diffondendo tesi cospirazioniste. Il New York Times l'ha identificato attraverso il suo profilo sulla piattaforma e altri dettagli digitali, come l'interno della sua casa d'infanzia - postata sui social in foto di famiglia - che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare.

Intenzioni ancora da chiarire

Le sue intenzioni restano per il momento ancora da chiarire. Dalle prime ricostruzioni si pensava al profilo di una "talpa per gioco", che aveva cominciato a postare carte top secret per vantarsi di essere un insider. Prima che le carte, pubblicate su Discord rimbalzassero su Telegram, 4chan e Twitter.

Secondo i racconti dei suoi "compagni di chat", il giovane aveva accesso ad una base militare e dimostrava di avere una vera e propria passione per le armi. L'uomo avrebbe inoltre detto ai suoi compagni online che il governo aveva nascosto al pubblico verità orribili e che sapeva in anticipodella strage pianificata da un suprematista bianco in un supermercato di Buffalo nel 2022. Jack Teixeira avrebbe anche accusato le forze dell'ordine federali di lasciar accadere gli omicidi in modo da poter chiedere un aumento dei finanziamenti, una teoria dal sapore cospirazionista.