Un'importante fuga di documenti classificati ha scosso gli Stati Uniti e ora sta sollevando molto interrogativi su come le autorità americane possano non essersene accorti. La fuga di notizie sembra essere iniziata in una piccola chat room privata su una piattaforma di social media chiamata Discord, popolare tra i gamer.

I documenti forniscono quelli che sembrano dettagli sui progressi delle armi che entrano in Ucraina e sembrano rivelare le tattiche di spionaggio degli Stati Uniti in tutto il mondo. Secondo un'indagine di Bellingcat, queste immagini dei file top secret erano state condivise già a gennaio, ma hanno attirato l'attenzione di Washington solo all'inizio di aprile.

Non è ancora chiaro quando sia avvenuta la fuga di notizie originale e chi sia esattamente il responsabile, ma, secondo il Washington Post, il leaker sembra aver lavorato in una base militare ed è descritto come un solitario e appassionato di armi.

Una debolezza del sistema statunitense

Per il momento non è stato ancora effettuato alcun arresto. In ogni caso, i documenti sono normalmente accessibili solo ai funzionari con il più alto livello di nulla osta di sicurezza. Quindi questa fuga potrebbe davvero rappresentare una debolezza nel modo in cui le agenzie di intelligence statunitensi gestiscono le informazioni sensibili? Abbiamo fatto la domanda a Dan Lomas, un esperto di intelligence e sicurezza.

"Direi che il problema dell'era di Internet è che ci sono tantissime possibilità per le persone di divulgare informazioni. Il fatto che ci siano così tante chat room online, il fatto che tu possa anonimizzarti e far trapelare informazioni, penso ponga un vero problema", dice Dan Lomas. "Ma il punto cruciale di questa storia, credo, c'è il problema di qualcuno che effettivamente stampa questi documenti e li porta a casa per poi copiarli, riprodurli e pubblicarli online", dichiara Dan Lomas. "Penso che ci siano anche potenziali problemi per quanto riguarda il controllo delle persone, ma soprattutto si tratta di sicurezza dei documenti e di chi ha accesso a questi. E sospetto che inizieremo a vedere, semmai, un inasprimento dei processi di gestione dei documenti", analizza l'esperto.

Ma il mistero non è solo chi ha fatto trapelare i documenti, ma anche il perché. Il motivo della fuga di notizie rimane poco chiaro e anche il modo in cui è successo è molto insolito. "Questo è un caso unico di fuga: qualcuno che fa trapelare informazioni non per scopi politici, non per scopi di denuncia, apparentemente per lo strano motivo di voler fare amicizia, risultare simpatico. Se il Washington Post ha ragione e l'individuo che hanno identificato è il vero leaker, stiamo vedendo qualcuno con una motivazione completamente diversa", conclude l'esperto.