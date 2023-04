Caccia e navi militari. Taiwan in allerta per le esercitazioni cinesi

Di Euronews

Sorveglianza rafforzata e sistemi in allerta, a Taiwan, al secondo giorno delle imponenti esercitazioni militari avviate dalla Cina, all'indomani della breve visita negli Stati Uniti della presidente dell'isola, Tsai Ing-wen. Soltanto nelle ultime 24 ore, il Ministero della difesa di Taiwan riferisce di aver avvistato oltre 70 caccia e 9 navi della marina cinese. Nel mirino dei radar, soprattutto i movimenti delle forze missilistiche, a cui Pechino era già ricorsa lo scorso agosto, in rappresaglia a una visita a Taipei dell'allora presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi.

Preceduti dall'intensificazione delle manovre in mare, la tre giorni di esercitazioni militari è stata presentata dalla Cina come un "avvertimento" a Taiwan. Sostenitrice dell'autodeterminazione dell'isola, la sua Presidente ha tentato più volte il dialogo con Pechino, che non la riconosce però come interlocutrice legittima, in quanto la considera una "separatista".