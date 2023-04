Taiwan, ultimo giorno di esercitazioni militari cinesi

Alcuni caccia Mirage dell'aeronautica militare di Taiwan hanno cominciato a decollare dalla base aerea di Hsinchu. Si tratta della risposta dell'isola alle esercitazioni militari su larga scala effettuate della Cina attorno alla nazione insulare.

L'operazione militare cinese dovrebbe concludersi oggi

Battezzata "Joint Sword", la tre giorni di operazioni - che ha incluso le prove di un accerchiamento di Taiwan - dovrebbe concludersi oggi, lunedì 10 aprile, secondo il Comando dell'Esercito popolare di liberazione.

La Cina ha dispiegato decine di aerei da combattimento e navi da guerra attorno a Taiwan, con l'obiettivo di lanciare un avvertimento a seguito dell'incontro tra la presidente dell'isola Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy. L'esercitazione militare attorno a Taiwan ha spinto Washington a chiedere moderazione a Pechino. Ma la tensione non fa che aumentare nella zona.

Emmanuel Macron chiede all'Europa di non schierarsi

Al contempo, dopo la sua recente visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito il suo invito all'Europa affinché mantenda una posizione di terzietà rispetto ai rapporti tra Pechino e Taiwan. In un'intervista alla stampa transalpina ha spiegato che la priorità dell'Europa non dovrebbe essere quella di "adattarsi alle agende altrui in tutte le regioni del mondo".

Le esercitazioni previste per la giornata di oggi dovrebbero includere in particolare una serie di operazioni effettuate al largo della costa della provincia cinese di Fujian, situata a circa 80 chilometri dalle isole Matsu di Taiwan e a 186 chilometri da Taipei.