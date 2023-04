Dopo l'adesione alla Nato della Finlandia, e con la guerra in Ucraina ancora in corso, il ruolo della Cina sta diventando sempre più interessante. Abbiamo incontrato il Segretario di Stato americano a Bruxelles per discutere del braccio di ferro tra le superpotenze.

La Finlandia ha aderito all'alleanza, ma allo stesso tempo la Svezia è rimasta indietro. C'è la possibilità che anche la Svezia entri a far parte dell'alleanza a breve o è una causa persa?

Oh, no. Sono convinto che accadrà. Succederà presto. Prevedo che al vertice di Vilnius, il vertice dei leader della Nato che si terrà a luglio, la Svezia si unirà alla Finlandia come nuovo membro della Nato.

Secondo lei, questo dipende dalle elezioni turche?

C'è un processo in corso. Praticamente tutti i Paesi della Nato hanno già ratificato l'adesione della Svezia. La Turchia e l'Ungheria ancora no. Ma in base a tutto ciò che ho sentito, compresi gli alleati negli incontri che abbiamo avuto in questi giorni, tutti hanno chiesto che la Svezia si unisca alla Finlandia il prima possibile. Credo il processo sarà completato entro il vertice dei leader che si terrà a Vilnius.

È infastidito dalla posizione della Turchia di ritardare o addirittura bloccare l'espansione della Nato?

La Turchia ha interessi legittimi e ha lavorato direttamente e bene con la Finlandia e la Svezia per discutere di alcuni di questi interessi e preoccupazioni. Credo che il successo di questo processo si sia manifestato con l'adesione della Finlandia alla Nato. Prevedo che lo stesso accadrà per la Svezia nelle settimane e nei mesi a venire. In ogni caso, prevedo che entro il vertice di Vilnius.

Ma ha la sensazione che soprattutto la Turchia stia usando questa situazione per ottenere qualcosa dagli Stati Uniti, probabilmente i jet da combattimento F-16? È una cosa che sentiamo dire di continuo.

Per noi è una questione completamente diversa. Siamo a favore di un programma di aggiornamento degli F-16 per la Turchia, che comprenda nuovi F-16 e l'ammodernamento di quelli esistenti. Per noi, per l'amministrazione Biden, questo è indipendente dal processo di adesione alla Nato o da qualsiasi altra questione.

Passiamo alla Cina. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha visitato Vladimir Putin a Mosca con un piano di pace in mano. Detto questo, la Cina finora ha dichiarato di voler rimanere neutrale in questa guerra. Pensa che la situazione possa cambiare?

Beh, ci sono alcune cose da dire. Innanzitutto, alcune delle idee di pace che i cinesi hanno messo sul tavolo sono positive. Infatti riflettono cose che la Cina dice da tempo e che molti di noi dicono da tempo. Ma il primo elemento di ciò che stato messo sul tavolo, la sovranità, dovrebbe essere il fulcro. L'obiettivo della Cina dovrebbe essere quello di convincere la Russia a rispettare la sovranità dell'Ucraina e a restituire il territorio che ha conquistato con la forza in violazione della Carta delle Nazioni Unite, in violazione della sovranità dell'Ucraina. Penso che la Cina stia cercando di ottenere entrambe le cose. Vuole essere vista come una promotrice della pace e, allo stesso tempo, continua a sostenere la Russia in diversi modi, facendo valere le proprie ragioni nelle istituzioni internazionali, sostenendo la propaganda russa sull'aggressione. E, come abbiamo detto qualche settimana fa, anche considerando di fornire alla Russia assistenza letale.

Mentre parliamo, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono a Pechino con l'obiettivo di convincere in qualche modo la Cina a esercitare maggiori pressioni sulla Russia. Cosa si aspetta che riescano a fare?

La Cina ha un rapporto con la Russia che le dà una certa influenza. Non voglio esagerare, ma le dà una certa influenza. La Russia è sempre più dipendente dalla Cina. È il partner minore in questa relazione, è sempre più dipendente dalla Cina. Ci auguriamo quindi che la Cina faccia leva su questa influenza per muoversi verso una pace giusta e duratura.

Cosa pensa del nuovo approccio di Bruxelles con la Cina e del messaggio di Ursula von der Leyen di concentrarsi sulla riduzione del rischio e non sul disaccoppiamento?

Il discorso della presidente von der Leyen è stato molto forte e assolutamente coerente con il nostro approccio alla Cina e con quello di molti partner e alleati. Ha ragione. Più che di disaccoppiamento, si tratta di ridurre il rischio. Ad esempio, nel caso delle relazioni economiche. Vanno sostenute, perché sono importanti per tutti noi, ma anche assicurarsi di ridurre i rischi nei settori critici in cui la nostra sicurezza potrebbe essere a rischio. Tutti noi abbiamo rapporti complicati e molto importanti con la Cina. Credo che negli ultimi due anni si sia vista una crescente convergenza tra gli Stati Uniti e l'Europa, così come tra i partner chiave in Asia. Una crescente convergenza nel modo in cui affrontiamo le relazioni con la Cina.

Vediamo anche un'escalation a Taiwan e in quest'area. Quanto siamo vicini a un conflitto tra superpotenze? E qui parlo delle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Siamo stati molto chiari nel dire che non vogliamo e non cerchiamo un conflitto. Non stiamo cercando di contenere la Cina. Al contrario, vogliamo preservare la pace, la stabilità e creare opportunità. Per quanto riguarda Taiwan, la nostra politica è stata coerente per decenni. Qualsiasi divergenza tra la Cina continentale e Taiwan deve essere risolta in modo pacifico. Nessuna delle due parti dovrebbe fare qualcosa per turbare lo status quo, né intraprendere azioni unilaterali che possano farlo.

Sta cambiando qualcosa ora?

Dal nostro punto di vista, dipende da Pechino. Il timore, e l'ho sentito nelle conversazioni con molti dei nostri alleati della Nato e dei nostri partner in Asia, è che una crisi derivante dalle azioni della Cina su Taiwan avrebbe ripercussioni su tutti i Paesi del mondo. Il 50% del traffico commerciale, il 50% del traffico commerciale globale passa attraverso lo Stretto di Taiwan ogni giorno, il 70% dei semiconduttori di cui abbiamo bisogno per i nostri smartphone, per le nostre lavastoviglie, per le nostre automobili, sono prodotti a Taiwan. Se ci fosse una qualche crisi dovuta a qualcosa che la Cina ha fatto, avrebbe effetti terribilmente dirompenti sull'economia globale, ed è per questo che i Paesi di tutto il mondo si aspettano che tutti si comportino e agiscano in modo responsabile. Nel caso degli Stati Uniti, siamo determinati a gestire le nostre relazioni con la Cina in modo responsabile. Questo è ciò che gli altri Paesi si aspettano ed è quello che cerchiamo di fare. Ripeto, nessuno sta cercando un conflitto. Al contrario. Vogliamo assicurarci di evitarlo. E sì, siamo in competizione. Non c'è niente di male nella concorrenza, purché sia leale. Ma vogliamo assicurarci che la competizione non sfoci in un conflitto.