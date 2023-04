Zelensky in visita in Polonia

Di Euronews

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in Polonia, accompagnato dalla moglie, per una visita di Stato, con l'obiettivo di ringraziare la nazione vicina per il sostegno nella difesa contro l'invasione della Russia.

Uno dei rari spostamenti di Zelensky all'estero

Si tratta di uno dei rari spostamenti di Zelensky all'estero da quando è cominciata la guerra, nel febbraio del 2022. Il leader ucraino si è recato negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia e Belgio, ma in quei casi i viaggi erano stati tenuti segreti: stavolta invece la diplomazia di Kiev aveva annunciato l'incontro.

Altro fatto insolito è legato proprio alla presenza della first lady, Olena Zelenska. Proprio per questo Marcin Przydacz, capo dell'ufficio per la Politica estera del presidente polacco Andrzej Duda, l'ha descritta come la prima visita di questo tipo di Zelensky dall'inizio della guerra.

La Polonia è un alleato fondamentale per l'Ucraina, non solo per ragioni militari

La scelta della Polonia, poi, è data dall'impegno particolarmente importante profuso da Varsavia a sostegno dell'Ucraina. La nazione guidata dal presidente Andrzej Duda e dal primo ministro Mateusz Morawiecki sta anche modernizzando fortemente le proprie forze armate, acquistando armi e mezzi dall'estero.

Inoltre, la Polonia rappresenta una destinazione chiave per i rifugiati ucraini, in particolare quelli che vogliono rimanere vicini perché hanno intenzione di tornare o vogliono poter visitare i propri cari, quando possibile. Basti pensare che più di 1,5 milioni di cittadini ucraini si sono registrati presso i registri delle autorità polacche dall'inizio della guerra, unendosi ai molti che erano già arrivati negli anni precedenti in cerca di lavoro.