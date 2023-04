Parigi vota contro i monopattini elettrici: vietati

Troppi incidenti, troppi rischi. Monopattini elettrici a noleggio vietati: i parigini hanno votato, dando un duro colpo agli operatori del settore e schierandosi apertamente con i sostenitori della sicurezza stradale. A favore del divieto il 90 per cento degli elettori , mentre l'8 per cento non è andato alle urne per ilreferendum. Risultato: la capitale francese, un tempo pioniera delle due mini-ruote, è ora destinata a diventare l'unica grande metropoli europea pronta a mettere al bando i mezzi prenotati tramite le app.