Dopo aver lasciato il Policlinico Universitario A. Gemelli, stamattina Papa Francesco - comunica ufficialmente il Vaticano - si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. "Il Papa si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari", riferisce la sala stampa della Santa Sede.

Le battute con i giornalisti fuori dall'ospedale

"Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura". Ha detto Francesco all'uscita del Policlinico. Il Papa si è fermato ed è uscito dall'auto per intrattenersi qualche istante con i giornalisti. Come si sente? "Ancora vivo". Ha detto appoggiandosi a un bastone ma in piedi. "Non ha voluto restare neanche un po' in ospedale..." hanno osservato i cronisti: "Sapete la cosa più bella è fare il prete" ha ribattuto. Francesco celebra domani la domenica delle Palme. Il Pontefice è apparso veramente a tutti in una forma discreta. La bronchite sembra essere un piccolo incidente di percorso.